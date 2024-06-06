Bursa'da 165 Santimetre Balık Tutana Para Cezası

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Bursa'da 165 santimetre balık tutan iki arkadaşa para cezası

İki kişiye toplam 5 bin 800 TL para ceza kesildi

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Boğazköy Barajı'nda av yasağı devam ederken 165 santimetre boyunda 24 kilogram ağırlığında yayın balığını oltayla yakalayan 2 arkadaşa toplam 5 bin 800 TL para cezası kesildi.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden balık avı yasağı ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Geçtiğimiz günlerde Bursa İnegöl'de 2 arkadaşın Boğazköy Barajından 165 santimetre boyunda 24 kilogram ağırlığında yayın balığı yakalamasının ardından av yasağının devam ettiği vurgulanırken, balık tutanlara da para cezası kesildi.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "01.06 2024 tarihinde İnegöl Boğazköy Barajı'nda avladıkları yayın balığı ile yerel ve ulusal basında haber olan Ahmet Kaan Bahadır ve İsmail Hakkı Polat isimli vatandaşlar Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesine davet edilmiş, yasak zamanda avlamış oldukları yayın balığından dolayı kurumumuzca haklarında idari para cezası uygulanmıştır. Görüşmede Ahmet Hakan Bahadır ve İsmail Hakkı Polat'a '5/2 Amatör Amaçlı Sportif Avcılığı Düzenleyen Tebliğ' elden teslim edilerek, detaylı bilgilendirme yapılmıştır. 15 Mart - 15 Haziran arası ilimiz sınırlarında sazangillerde olduğu gibi yayın balığı avcılığında da zaman ve bölge yasağı devam etmektedir."

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, su ürünleri varlığının korunması ve devamlılığı açısından herkesten hassasiyet beklendiği ifade edildi.