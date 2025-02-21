Bursa'da Kar Yağışı Nedeniyle Kapanan Yol Yeniden Açıldı

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Bursa'da kar yağışı sebebiyle kapanan yol tekrar açıldı

Dakikalar içerisinde beyaza bürünen yol açıldı

BURSA - Bursa'da sabah saatlerinde etkisi gösteren kar yağışıyla birlikte kapanan Mudanya yolu ekiplerin sıkı çalışması sonrasında tekrardan trafiğe açıldı.

Meteoroloji tarafından beklenen kar yağışı, Bursa'da hızlı başladı. Saat 09.00 gibi başlayan kar yağışı, kısa sürede tuttu. Mudanya ilçesi ile Bursa'nın merkezi arasındaki yol, kar sebebiyle kapandı. Tepe Devrent bölgesini çıkamayan araçlar, aynı yoldan geri dönmek zorunda kaldı. Kar lastiği takılı olmayan araçların bir çoğu yolda kalırken sürücüleri araçlarını yol kenarlarına park edip yollarına yürüyerek devam etti. Sürücülerin zor anlar yaşadığı anlar cep telefonu kameralarına yansırken, bir yandan da tuzlama ekiplerinin bölgedeki çalışma yaptığı görüldü. Okulların Bursa Valiliği tarafından bir önce tatil edilmesi, trafikte yoğunluğu bir nebze de olsa önledi.

Yol trafiğe açıldı

Kapanan Mudanya yolu belediye ekipleri tarafından temizlendi. Kar küreme araçları ve tuzlama yapılarak yol tekrardan trafiğe açıldı. Trafik ekipleri muhtemel kaza ve kapanmaya karşı yol üzerinde önlem aldı.