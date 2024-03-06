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Büyükçekmece'de Rumlardan kalma 121 yıllık tarihi ahşap bina kül oldu

Büyükçekmece'de ahşap bina yangınının detayları ortaya çıktı

Binanın varislerinden Kalaycı "Çok güzel anılarımız vardı, hepsi kül oldu" dedi

İSTANBUL - Büyükçekmece'de Rumlardan kalma 121 yıllık tarihi tescilli ahşap bina, dün gece çıkan yangında alevlere teslim oldu. 30 yıldır boş duran binaya madde bağımlısı şahısların girip çıktığı iddia edildi. Yanan tarihi binada büyüyen Nurcan Uçar Kalaycı, "Dedem, babaannem, kardeşlerim hep burada büyüdük. Çok güzel anılarımız vardı. Hepsi kül oldu" dedi.

Mimar Sinan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan 1903 yapımı 3 katlı ahşap binada dün gece yangın çıktı. Yaklaşık 30 yıldır boş olan binadan alevlerin çıktığını gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Ahşap binanın büyük kısmı küle dönerken yangın uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Binanın Rumlar tarafından 1903 yılında yapıldığı, mübadele zamanı sonrasında Selanik'ten gelen Türk bir aile tarafından kullanıldığı, yaklaşık 30 yıldır ise boş olduğu öğrenildi. Tarihi tescili yapının bir süredir madde bağımlıları tarafından kullanıldığı, içeriye girişi engellemek çevresine tel örgü çekildiği belirtildi.

Doğup büyüdüğü evin yanmasını üzüntüyle karşıladığını ifade eden Nurcan Uçar Kalaycı, "Burada büyüdük, gençliğimiz çocukluğumuz hepsi burada geçti. Çok üzgünüm. Üstünde girişte yazıyordu 1903 yılında yapılmış. Benim dedelerim mübadil. Selanik'ten gelmeler buraya yerleştiler. Daha sonra bizler dünyaya geldik ailecek burada oturuyorduk. Dedemler babaannemler kardeşlerim hepimiz burada oturduk. Çok güzel anılarımıza vardı. Hepsi kül oldu. Yaklaşık 30 yıldır boş bu bina. Sabaha kadar uyumadım o alevleri görünce" dedi.