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Büyükçekmeceli kadınlar 39'uncu Edirne Ramazan Gezisi'nde buluştu

İSTANBUL - Büyükçekmece Belediyesi'nce bu yıl 39'uncusu düzenlenen "Edirne Ramazan Gezisi" kapsamında bin 750 Büyükçekmeceli kadın Edirne'de bir araya geldi.

6 kez üst üste seçim kazanarak bir rekora imza atan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'e Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan tarafından temsili olarak başpehlivanlık altın kemeri takdim edildi. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün katılımıyla gerçekleşen "Edirne Ramazan Gezisi" nde Osmanlı Devleti'ne başkentlik yapmış olan Edirne'nin tarihi mekanları, ibadethaneleri ve müzeleri gezildi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı makamında ziyaret eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 39 yıldır kesintisiz devam eden geleneksel Ramazan Ayı Edirne Gezisi'nin bundan sonra da devam edeceğini söyledi.

Başkan Akgün'e 2. Altın Kemer

Büyükçekmeceli kadınlar için düzenlenen iftar yemeğine birlikte katılan Başkan Akgün ve Gürkan sevgi gösterileriyle karşılandı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kırkpınar'da 3 kez üst üste şampiyon olan güreşçilere başpehlivanlık altın kemeri verildiğini hatırlatarak; "Hasan Başkan, 6 dönemdir seçim kazanıyor ve şimdi de 7. döneme hazırlanıyor. İlk 3 dönem için kendisine daha önce bir başpehlivanlık altın kemeri takdim etmiştim. Şimdi 6. dönemi tamamladı onun için kendisine ikinci kez başpehlivanlık altın kemerini takdim ediyorum" diye konuştu.

"Edirne-Büyükçekmece arasında bir köprü oluyoruz"

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a teşekkür ederek "Yine Serhat Şehri Edirne'deyiz. Osmanlı'ya 92 yıl Başkentlik yapmış güzel şehir, dünyada metrekare başına en çok tarihi eser düşen ikinci şehir. Büyükçekmeceli kadınlarımızla beraber Ramazan ritüelimizi yerine getiriyoruz. Bugün burada orucumuzu açacağız, iftarımızı yapacağız. Teravihlerimizi kıldıktan sonra da Büyükçekmece'ye döneceğiz. 39'uncu kez Büyükçekmece Edirne'ye çıkartma yapıyor. Tam 39 defa oldu üst üste. 39 yıldan beri Ramazan ayı içerisinde yaz, kış, yağmurda, karda, fırtınada bu ritüelimizi devam ettiriyoruz. Dolayısıyla Edirne-Büyükçekmece arasında bir köprü oluyoruz. Ramazan ayımızın tüm İslam alemine hayırlar getirmesini, akan kanların durmasına vesile olmasını diliyorum. Ramazan ayının ülkemize huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum" dedi.