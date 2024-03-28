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Çakarlı konvoyla gündeme gelen muhtardan açıklama: "Araçlar bana ait değil"

İSTANBUL - Pendik'te çakarlı lüks araçlarla yaptığı konvoyla gündem olan Velibaba Mahallesi Muhtarı Şükrü Aydemir açıklama yaptı. Aydemir, "Çakarlı araçları ön plana çıkararak bizi yıpratmaya kalktılar. Bana ait olmayan araçları benimmiş gibi lanse ederek beni zor durumda bırakmak istediler. Ben bundan önce olduğu gibi bundan sonra da hizmetlerimle anılmak istiyorum" dedi.

Pendik Velibaba Mahallesi muhtarı ve muhtar adayı olan Şükrü Aydemir'in 27 Mart tarihinde içerisinde çakar tertibatı da bulunan lüks araçlarla konvoy yaparak dolaşması sosyal medyada gündem olmuştu. Görüntüler üzerine harekete geçen polis, araç sahiplerine para cezası kesti.

Konuya ilişkin açıklama yapan Velibaba Mahallesi muhtarı Şükrü Aydemir, "3 dönemdir muhtarlık yapmaktayım. Mahallemde hep hizmetlerimle anıldım, bu sefer de sosyal medyada çıkan haberlerle anıldım. Bu da beni son derece üzdü ve muzdarip oldum. Çakarlı araçları ön plana çıkararak bizi yıpratmaya kalktılar. Bana ait olmayan araçları benimmiş gibi lanse ederek beni zor durumda bırakmak istediler. Buradan bildirmek istiyorum. Beni herkes tanıyor, hizmetlerimi biliyor. Ben bundan önce olduğu gibi bundan sonra da hizmetlerimle anılmak istiyorum. Herkesi saygıyla selamlıyorum" dedi.