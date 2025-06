Çekmeköy Belediyesi'nden Mobil Kuaför Hizmeti

Çekmeköy Belediyesi'nden anlamlı hizmet: Mobil kuaför yollarda

İSTANBUL - Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'in sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği proje vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Emekliler ve özel gereksinimli bireylere ücretsiz şekilde hizmet verecek olan mobil kuaför, her hafta bir mahallede olacak.

Çekmeköy Belediyesi, vatandaş odaklı hizmet anlayışına bir yenisini daha ekledi. İlçede ikamet eden 65 yaş üstü emekliler ile özel gereksinimli bireylerin kişisel bakım ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hayata geçirilen Mobil Kuaför Hizmeti büyük ilgi görüyor.

Proje, özellikle fiziksel engelleri veya yaşa bağlı kısıtlılıkları nedeniyle kuaför hizmetlerine erişmekte zorlanan bireylerin hayatını kolaylaştırmayı amaçlıyor. Mobil kuaför aracı, her hafta farklı bir mahallede konuşlanarak, bireylerin kendi yaşadıkları yerlerde hijyenik ve konforlu şartlarda saç ve kişisel bakım hizmeti almasını sağlıyor. Başkan Orhan Çerkez, "Sosyal belediyecilik anlayışımızın bir gereği olarak önceliğimiz her zaman vatandaşlarımız. Hizmeti vatandaşlarımızın ayağına götürüyoruz. Bu hizmetimizle ekonomik olarak emeklilerimizin ve özel gereksinimli komşularımızın yanında oluyor, kişisel bakımlara ulaşmaları konusunda zaman ve mekan konusunda sıkıntı yaşamamalarını amaçlıyoruz" dedi.

İlk durağı huzurevi oldu

Bayram öncesinde ilk hizmet noktası Alemdağ Semiha Şakir Huzurevi olan mobil kuaför, huzurevinde kalan yaşlı vatandaşların saç kesimi, tıraş ve bakım ihtiyaçlarını karşıladı. Yaşlı bireyler, bu anlamlı ve düşünceli hizmet için Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'e teşekkür ederken, memnuniyetlerini gülümseyen yüzlerle ifade ettiler.

Hangi gün hangi mahallede?

Mobil kuaför hizmeti, haftalık planlama dahilinde her hafta farklı bir mahallede olacak. Mahalle takvimi ve çalışma günleri Çekmeköy Belediyesi'nin resmi web sitesi ile sosyal medya hesapları üzerinden önceden duyurulacak. Böylece hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşlar, bulundukları mahalledeki hizmet gününü kolayca takip edebilecek.

Toplumsal değere katkı

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, bu yeni uygulamanın sosyal belediyecilik anlayışıyla toplumsal değere bir katkı olduğu olduğunu vurgulayarak, "Bugün Arife günü. Tüm İslam aleminin bayramını kutluyorum. Kazasız, belasız, huzur dolu bir bayram diliyorum. Başlattığımız mobil kuaför ve temizlik hizmeti ile ilgili bugün huzurevinde program yapıyoruz. Büyüklerimizin saç ve tıraş bakımlarını yapıyor, kişisel temizliklerini gerçekleştiriyoruz. Bayrama neşeli huzurlu şekilde girmeleri için, hayata bağlanmaları için yanlarındayız. Yaşlılarımızın mutlu olması, yüzlerinin gülmesi onları hayata bağlıyor. Bu da bizleri mutlu ediyor. Yapmış olduğumuz hizmetin büyüklerimize manevi olarak da fayda sağladığını düşüyorum. Onların belki gelecek evlatları var belki de gelemeyenleri var. Bugün arife olduğu için ilk biz gelelim dedik. Yanımızda mobil kuaför aracımızı da getirdik. Onlar güldükçe, sevindikçe biz bir adım daha ileri gidiyoruz" dedi.

"Bu bir ihtiyaçtır"

"Büyüklerimizin hijyen ve sağlıkları bizler için çok önemli" diyerek sözlerine devam eden Başkan Çerkez " Kullandığımız tüm malzemeler hijyenik, hepsi tek kullanımlık. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın. Zaten tek kullanımlık olduğu için hijyen şartlarına uygun. Mevcut ekonomik şartlar oldukça ağır. Emekliler 14 bin TL maaşla geçiniyorlar. Bu şartlarda, hem emeklilerimiz hem de özel gereksinimli evlatlarımız ve büyüklerimiz için bu hizmeti sunuyoruz. Bu bir ihtiyaçtır. İnsanlar için bir nebze olsun rahatlama oluyor. Parası olan için belki küçük paradır ama, bu insanlar için emekliler için 500 - 600 TL büyük bir para" dedi.

Vatandaşlar mutlu

Hizmetten faydalanan huzurevi sakinlerinden Ahmet Subaşı, "Bir tıraş 500 lira. Biz huzurevi sakinleri için büyük para. Allah razı olsun ayağımıza kadar gönderilmiş. Bütün mahalleliye yaşlılara hizmet ediyor. Bu adam güzel bir adamdır. Biz memnunuz" dedi.

Muzaffer Oruk ise; "Araç ayağımıza kadar geldi tıraşımızı olduk, teşekkür ediyoruz. Dışarıda fiyatlar çok pahalı. Bu bizim için çok iyi oldu" dedi.

Kadın kuaförü hizmetinden faydalanan Gülden Baysal, "Şu anki hizmetler önceden farklıydı şimdi daha farklı. Daha modernleşti. Burada böyle bir hizmeti almak çok mükemmel. Başka şekilde daha zor oluyordu. Dışarıda kuaföre gitmem mümkün değil" dedi.

Neriman Yıldırım ise; "Çok güzel hizmet verdiler teşekkür ediyoruz. Her şey arabanın içinde, kuaförü var. Biz yaşlı insanlarız her zaman bir yere gidemiyoruz. Bize çok güzel bayram temizliği yaptılar. Çekmeköy Belediyesi olarak hep yanımızdalar, her türlü ihtiyacımıza koşuyorlar Çok memnunuz Allah onlardan razı olsun. Yaşlılarını unutmuyorlar. Allah da onları unutmasın" şeklinde konuştu.