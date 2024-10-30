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Çekmeköy'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu

İSTANBUL - Çekmeköy Belediyesi'nin düzenlediği Cumhuriyet'in 101. Yılına özel kutlamaların finali dev bir konserle yapıldı. Ünlü Sanatçı Haluk Levent şarkılarını Çekmeköylüler için seslendirdi. Başkan Orhan Çerkez Haluk Levent'le birlikte sahneden türkü seslendirdi.

Cumhuriyet'in 101. yılı tüm yurtta olduğu gibi Çekmeköy'de de büyük bir heyecanla kutlandı. Çekmeköy Belediyesi'nin organize ettiği etkinliklerde binlerce vatandaş buluşup Cumhuriyet coşkusunu hep birlikte yaşadı. Gün boyu devam etkinliklerin finali muhteşem bir konserle son buldu. Anadolu Rock en güçlü temsilcilerinden biri olan Haluk Levent sevilen şarkılarını Çekmeköylü vatandaşlar için seslendirdi. Taşdelen Atabey Caddesi üzerinde kurulan konser alanında binlerce Çekmeköylü konser için buluştu. Yoğun katılımın olduğu alanın tamamen dolduğu konserde Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez vatandaşlar adına Haluk Levent'e çiçek takdim etti. Çiçek takdimi sonrası Başkan Orhan Çerkez ve Haluk Levent, "Aşık Veysel'in Uzun İnce Bir Yoldayım" şarkısından kısa bir düet yaptı.

Konser öncesi fener alayı ve dans gösterisi

Konser öncesinde Taşdelen Meydanı'nda toplanan vatandaşlar bando ekibinin çaldığı Cumhuriyet Marşlarını okuyarak coşkulu bir şekilde konser alanına geldi. Başkan Orhan Çerkez'de vatandaşlarla omuz omuza yürüyerek marşlara eşlik etti. Alanı dolduran vatandaşlar dev konser öncesinde "Destanların Dansı" gösterisiyle unutmayacakları bir akşam yaşadılar.

"Nasıl havaya, güneşe ihtiyacımız varsa, Cumhuriyet'e de var"

Programda konuşan Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, "Ben öncelikle Cumhuriyet'imizin 101'inci yıl dönümünü kutluyorum. Çekmeköy 30 yıldır böyle coşku görmemişti. Cumhuriyetin getirdiği özgürlük, demokrasi ne kadar güzel bir şey. Hiç kimse rahatsız olmasın, herkes mutlu olsun. Yaşasın Cumhuriyet diyorum. Cumhuriyeti kurup bizlere hediye eden Gazi Mustafa Kemal Paşa'yı, tüm silah arkadaşlarını, tüm şehitleri saygı ve minnetle anıyorum. Biz yaşadıkça, gençler yaşadıkça Cumhuriyet ilelebet sürüp gidecek. Nasıl havaya, güneşe ihtiyacımız varsa biz özgürlük olmadan da yaşayamayız. Tüm komşularımızın ve ülkemizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum" dedi. Heyecanın hakim olduğu programda coşku, Haluk Levent'in sahne şovlarıyla doruğa çıktı. Genç yaşlı binlerce kişi Cumhuriyet'in 101. Yılını unutamayacakları şekilde kutladı.