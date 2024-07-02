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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda devir teslim töreni

ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına atanan Murat Kurum, görevi Mehmet Özhaseki'den devraldı.

Sağlık sorunları nedeniyle görevden af talebi kabul edilen Mehmet Özhaseki'den boşalan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına Cumhurbaşkanlığı kararı ile Murat Kurum atandı. Murat Kurum, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında gerçekleştirilen devir teslim töreni ile görevi Özhaseki'den devraldı.

Özhaseki, törende yaptığı açıklamada, tam 30 yıl önce kamu hizmetine başladığını söyledi. Önce Melikgazi Belediye Başkanlığı ardından Kayseri Belediye Başkanlığını sürdürdüğünü belirten Özhaseki, "Sonra Ankara'ya Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine geldim. Önce genel merkezde sonra bakanlıkta yeniden genel merkezde sonra yine bakanlıkta şerefli bir görevi ifa etmeye çalıştım. Bilgim, birikimim ve çabam ne kadarsa hepsini vermeye çalıştım" ifadesini kullandı.

"Kanunlara karşı mesulüz"

Vicdanen çok müsterih olduğunu söyleyen Özhaseki, "Kanunlara karşı mesulüz, sorumluyuz ve hesap vereceğiz. Bir taraftan da rabbimin huzuruna varacağız. Oraya yüz akıyla çıkabilmek çok daha önemli. Bugün buradan ayrılırken yapmış olduğum hizmetlerden dolayı vicdanen müsterih olduğum gibi huzur içerisinde ayırılıyorum. Bir taraftan da görevi en az benim kadar iyi yapacağına inandığım bir arkadaşıma ve kardeşime emanet ediyorum" şeklinde konuştu.

"Hakkınızı helal edin"

Devlette devamlılığın esas olduğunu ifade eden Özhaseki, "Yıllardır Cumhurbaşkanımız liderliğinde yol yürüdük. Ülkeye çok hizmetler ettik. Allah'a hamdolsun bugünde bu kamu görevini noktalıyorum. Sizlerden hakkınızı helal etmenizi istiyorum" dedi.

Bakan Kurum'dan Özhaseki'ye teşekkür

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliğinin yeni Bakanı Murat Kurum ise şunları kaydetti:

"Bu görevi yeniden bana tebliğ eden Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Hem görevi devralırken hem de devrederken 1994'den buyana gurur duyduğum gerek Büyükşehir Belediye Başkanlığı göreviyle gerek Bakanlık gerek Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bizim örnek aldığımız abimiz bakanımıza teşekkür ediyorum. 1994 yılından bu yana bir davada farklı görevlerde çalıştı. Ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Ben şahsım adına teşekkür ediyorum"

"Amacımız millete hizmet etmek"

Bakan Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizi kardeşi ve evladı gibi bağrına basan aziz milletimize hizmet etmek. Gece ve gündüz bunun için çalıştım. Yeri geldi Elazığ'ın 'Karamuratı' oldum. Yeri geldi İstanbul'un 'Muratdı' oldum. Yeri geldi depremde, selde, heyelanda milletimiz için koşturmaya gayret gösterdim. Elimden geleni yapmaya çalıştım. Geçmişte ne yaptıysam yine aynısını aziz milletim için yapmak olacaktır."

"Aziz milletimize verdiğimiz sözleri tutacağız"

Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunun altını çizen Kurum, "Çok acılar yaşadık ve bir daha yaşamak istemiyoruz. Başta 11 ilimiz olmak üzere afetten etkilenen kardeşlerimize evlerini bir an önce teslim etme arzusu ve isteğiyle, tüm ekibimizle Bakanımızdan devraldığım görevi inşallah layıkıyla yapıp vatandaşlarımıza ve aziz milletimize sözlerimizi tutma gayreti göstereceğiz" diye konuştu.

Deprem

Kentsel dönüşüme de dikkati çeken Kurum, "Bugün kendiliğinden dahi yıkılan binalar başta İstanbul olmak üzere 81 ilimizde deprem dönüşümü noktasında yapılması gereken her türlü gayreti, arzuyu, çalışma isteğini hiçbir siyaset gözetmeksizin Valilerimizle, Belediye Başkanlarımızla, Milletvekillerimizle elimizi gövdemizi taşın altına koyarak deprem dönüşümünü gerçekleştirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.