CHP'nin Boykot Çağrısı, Esnaf Hamza Doğan'ı İsyan Ettirdi - Son Dakika
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CHP'nin Boykot Çağrısı, Esnaf Hamza Doğan'ı İsyan Ettirdi

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CHP'nin boykot çağrısı, CHP üyesi esnaf Hamza Doğan'ı üye kartını kırmaya yönlendirdi. Doğan, uygulanan boykotun yanlış olduğunu ve kendi malını boykot etmenin anlamına gelmediğini ifade etti.

03.04.2025 01:29  Güncelleme: 01:35
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CHP'nin boykot çağrısı CHP'li esnafa takıldı: Üye kartını böyle kırdı

CHP'nin boykot çağrısı CHP'li esnafı partisinden istifa ettirdi

Esnaf Hamza Doğan: "Kendi malımızı kendimiz boykot ediyoruz, var mı böyle bir şey?"

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yapılan boykot çağrısı, CHP'li esnafı isyan ettirdi. CHP üyesi olduğunu iddia eden bir esnaf, boykot çağrısı sonrası üyeliğini iptal ettiğini belirterek üye kartını kırdı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2 Nisan'da yapılacak olan boykotu desteklediğini duyurmuştu. CHP tarafından desteklenen 'boykot' çağrısı, esnafta ise yeterli karşılığı bulamadı. CHP üyesi olduğunu iddia eden Ankara Hal esnafı Hamza Doğan, üyeliğini iptal ederek CHP üye kartını kırdı.

"Kendi malımızı kendimiz boykot ediyoruz, var mı böyle bir şey"

Esnaf Hamza Doğan, yapılan boykot çağrısına karşı olduğunu belirterek, "Bugün belli olur, henüz bir şey yok. Ben karşıyım buna. Yazık değil mi geçmişte savaşan askerlerimize. Toprak için savaştık, yurt için savaştık. Kendi malımızı kendimiz boykot ediyoruz, var mı böyle bir şey? Zaten etrafımız düşmanla sarılı, dostumuz yok. Kesinlikle karşıyım, CHP'nin yaptığı yanlış bir şey ve üye olduğum halde, üyeliğimi de sildirdim. Kartta cebimde. Gözünüzün önünde şimdi kıracağım. Kırdım gitti. Bizim millet boykota uymaz, ben öyle tahmin ediyorum. O zaman biz en büyük vatan hainiyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Politika, Ekonomi, Genel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Genel CHP'nin Boykot Çağrısı, Esnaf Hamza Doğan'ı İsyan Ettirdi - Son Dakika

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