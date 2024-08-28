Çiftçi kadın, incir toplarken bir buçuk metrelik engerek yılanıyla karşılaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Çiftçi kadın, incir toplarken bir buçuk metrelik engerek yılanıyla karşılaştı

Geniş Video İzle

Hatay'ın Antakya ilçesinde çiftçilik yapan Süheyla Özkurt, incir toplarken dut ağacı üzerinde 1 buçuk metrelik engerek yılanıyla karşılaştı.

28.08.2024 11:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çiftçi kadın, incir toplarken bir buçuk metrelik engerek yılanıyla karşılaştı

HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde çiftçilik yapan Süheyla Özkurt, incir toplarken dut ağacı üzerinde 1 buçuk metrelik engerek yılanıyla karşılaştı.

Hava sıcaklıklarının 40 dereceyi geçtiği Hatay'da yeteri olgunluğa ulaşan incir hasat edilmeye devam ediyor. Sıcaklığın yüksek seviyeye çıktığı bu günlerde yılanlar insanların yaşam alanlarında sıklıkla görülmeye devam ediyor. Antakya ilçesi Üçgedik Mahallesi'nde yaşayan 45 yaşındaki çiftçi Süheyla Özkurt, kendi bahçesine incir toplamak için gittiğinde dut ağacı üzerinde engerek yılanıyla karşılaştı. Telefonla çekim yaptığı esnada 1 buçuk metrelik yılanla karşılaşan Özkurt'ın rahat tavırlarıysa dikkat çekti. Görüntüde; incir toplarken yılanı gören Özkurt'un yılanla sohbeti kameraya yansıdı.

"Yılanı aniden görünce çok korktum ve dallara yükselerek gitti"

İncir toplarken yılanla karşılaşan Süheyla Özkurt, "Çiftçilik yapıyorum. İncirleri toplayıp kurutacağım. Geçen yıl kuruttuğum incirleri depremzede vatandaşlara dağıttım. Bu yılki kuruttuğum incirleri satarak çocuklara çanta alacağım. Sosyal medyada için çekim yapıyordum. İncirleri çekerken yanımdaki dut ağacında tüneyen ve güneşlenen bir yılan gördüm. Onu da hemen çektim. Doğamız gereği gerçekten korktum. Yılan zehirliydi. Ben buranın altından 2 defa girip çıktığımda yılanı görmemiştim. Toprak rengine benzeyen engerek yılanıydı. Korktum. Aniden görünce çok korktum. Yılan dallara yükselerek gitti. Yılan dallarda giderken bende onu seyrettim. Yılanla sohbet ettim. Doğasına bıraktım gitti" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Antakya, Hatay, Çiftçilik, Hayvanlar, Doğa, Genel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Çiftçi kadın, incir toplarken bir buçuk metrelik engerek yılanıyla karşılaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:13 İlk 3’e bankalar damga vurdu İşte 2023’te en çok vergi ödeyen 100 şirket İlk 3'e bankalar damga vurdu! İşte 2023'te en çok vergi ödeyen 100 şirket
10:18 Türkiye’nin 2023 gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu İkinci sırada ise Haluk Bayraktar var Türkiye'nin 2023 gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu! İkinci sırada ise Haluk Bayraktar var
10:15 Diyarbakır’da kaybolan Narin’in annesinden kafa karıştıran açıklamalar Diyarbakır'da kaybolan Narin'in annesinden kafa karıştıran açıklamalar
09:48 Maymun çiçeği hızla yayılıyor Vaka sayısı da ölü sayısı da korkutucu boyutlara ulaştı Maymun çiçeği hızla yayılıyor! Vaka sayısı da ölü sayısı da korkutucu boyutlara ulaştı
17:06 Göçmen kaçakçılığında yeni yöntem Düzeneği gören ekipler şaştı kaldı Göçmen kaçakçılığında yeni yöntem! Düzeneği gören ekipler şaştı kaldı
17:17 Son 1 haftada 5 yeni siyasi parti kuruldu Son 1 haftada 5 yeni siyasi parti kuruldu
17:13 Detaylar 2 yıl sonra ortaya çıktı Real Madrid’den Endrick için akılalmaz imza Detaylar 2 yıl sonra ortaya çıktı! Real Madrid'den Endrick için akılalmaz imza
17:10 Bir dönemin efsane ismi Mesut Özil, cami temizlerken görüntülendi Bir dönemin efsane ismi Mesut Özil, cami temizlerken görüntülendi
16:35 Kamu bankaları düşük faizli konut kredisi verecek Şartlar da oran da belli gibi Kamu bankaları düşük faizli konut kredisi verecek! Şartlar da oran da belli gibi
16:34 ABD’de bir saldırgan, apartman girişine kadar takip ettiği kadını boğmaya çalıştı ABD'de bir saldırgan, apartman girişine kadar takip ettiği kadını boğmaya çalıştı
16:22 Resmi teklif yapıldı bile Fenerbahçe, Sofyan Amrabat’ı aldı alacak Resmi teklif yapıldı bile! Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı aldı alacak
16:22 Polonyalı Kaleci Wojciech Szczesny, futbolu bıraktı Polonyalı Kaleci Wojciech Szczesny, futbolu bıraktı
16:19 Yeşilçam’ın usta oyuncusu Sevil Üstekin hayatını kaybetti 90’lı yılların Müzevir Müzeyyeni’ydi... Yeşilçam'ın usta oyuncusu Sevil Üstekin hayatını kaybetti! 90'lı yılların Müzevir Müzeyyeni'ydi...
16:10 Parayı cebine koyup markete gitti Küba’da bir aylık doktor maaşıyla bakın neler alınabiliyor Parayı cebine koyup markete gitti! Küba'da bir aylık doktor maaşıyla bakın neler alınabiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2024 11:45:35. #1.13#
SON DAKİKA: Çiftçi kadın, incir toplarken bir buçuk metrelik engerek yılanıyla karşılaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement