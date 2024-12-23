Çığ felaketinde hayatını kaybeden milli sporcu Emre Yazgan'a son veda

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Palandöken'deki çığ felaketinde hayatını kaybeden milli sporcu Emre Yazgan'a memleketi Trabzon'da son veda

TRABZON - Kamp yaptıkları Erzurum Palandöken'de düşen çığın altında kalarak hayatını kaybeden Judo Genç Milli Takımı sporcularından Emre Yazgan memleketi Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı.

Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kalan ve Sultan Sekisi bölgesinde antrenmana çıkan Judo Genç Milli Takımı Sporcuları'nın 4'ü düşen çığın altında kaldı. 4 sporcudan 3'ü yaralı olarak kurtulurken, 18 yaşındaki Emre Yazgan, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Genç sporcunun cenazesi dün Kocaeli Gebze İlyasbey Camii'nde kılınan namazın ardından havayolu ile memleketi Trabzon'a gönderildi.

İkiz kardeşi tabutunun başından ayrılmadı

Bugün annesinin memleketi olan Maçka ilçesindeki Yukarıköy mahallesine getirilen genç sporcu için öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Baba Fatih Yazgan oğlunun tabutu başında taziyeleri kabul ederken, anne Gülcan Yazgan güçlükle ayakta durdu. Genç milli sporcunun kendisi gibi milli sporcu olan ve kazadan kurtulan ikizi Yunus Yazgan, Türk bayrağına sarılı tabutun başında kardeşini bir an olsun bırakmadı.

Yukarıköy Mahallesi Camii'nde kılınan cenaze namazına Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Maçka Kaymakamı Şahin Demir, Trabzon Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Trabzon İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Gençlik ve Spor Bakanlığı Sporcu Yetiştirme Daire Başkanı Ali Sosanoğlu, ailesi, arkadaşları ve yakınları katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından genç milli sporcu aynı yerde toprağa verildi.