Cumhurbaşkanı Erdoğan, ANKA III\'ün ilk uçuşunu duyurdu

Erdoğan asgari ücrete yapılan zammı böyle değerlendirdi: Önemli ama yeterli değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TUSAŞ tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı ANKA III'ün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda TUSAŞ tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı ANKA III'ün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu. Erdoğan'ın yaptığı paylaşım şöyle:

"TUSAŞ tarafından geliştirilen insansız savaş uçağımız Anka III, bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. İnşallah uçağımız, sahip olduğu gelişmiş teknolojilerle, tasarımıyla ve özellikleriyle ülkemizin savunmasına çok güçlü bir katkı sağlayacak."