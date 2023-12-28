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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ANKA III'ün ilk uçuşunu duyurdu - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ANKA III'ün ilk uçuşunu duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TUSAŞ tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı ANKA III'ün başarılı bir şekilde ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Erdoğan, uçağın gelişmiş teknolojileri, tasarımı ve özellikleriyle ülkenin savunmasına güçlü bir katkı sağlayacağını belirtti.

28.12.2023 - 17:34,
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TUSAŞ tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı ANKA III'ün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda TUSAŞ tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı ANKA III'ün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu. Erdoğan'ın yaptığı paylaşım şöyle:

"TUSAŞ tarafından geliştirilen insansız savaş uçağımız Anka III, bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. İnşallah uçağımız, sahip olduğu gelişmiş teknolojilerle, tasarımıyla ve özellikleriyle ülkemizin savunmasına çok güçlü bir katkı sağlayacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ANKA III\'ün ilk uçuşunu duyurdu
Kaynak: ANKA
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Recep Tayyip Erdoğan, TUSAŞ, Savunma, Genel, Teknoloji, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ANKA III'ün ilk uçuşunu duyurdu - Son Dakika
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