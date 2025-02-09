Cumhurbaşkanı Erdoğan: " İsrail'in aklında insanlık dışı plan var"
-Cumhurbaşkanı Erdoğan:
-"Sürgün planı insanlık dışı"
- "Suriye ordusu dışında silahlı grup olmamalı"
İSTANBUL- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asya turu öncesi havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
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