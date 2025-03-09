Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kasım Yağcıoğlu Hoca'nın cenaze törenine katıldı
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bereketzade Camii emekli imam-hatiplerinden Kasım Yağcıoğlu'nun cenaze törenine katıldı.
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Bereketzade Camii emekli imam-hatiplerinden Kasım Yağcıoğlu Hoca için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazına müteakip düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, ailesi, yakınları ve öğrencileri katıldı. Erdoğan Yağcıoğlu'nun tabuta omuz verdi.
Kasım Yağcıoğlu'nun cenazesi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere memleketi Giresun Alucra'ya gönderildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Bugün dar-ı bekaya uğurladığımız, Bereketzade Camii İmam Hatiplerinden Hafız Kasım Yağcıoğlu Hocamıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Kıymetli hocamızın ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve yetiştirdiği on binlerce talebesine sabrıcemil niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.
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