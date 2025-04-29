Dicle Üniversitesi'nde Usulsüz Arazi Kiralama İddiası - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Dicle Üniversitesi'nde Usulsüz Arazi Kiralama İddiası

Dicle Üniversitesi'nde 400 dönümlük arazinin usulsüz kiralandığı iddiaları CİMER'e bildirildi.

29.04.2025 13:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dicle Üniversitesi'nde 400 dönümlük arazinin usulsüzce el altından kiralandığı iddiası CİMER'e yazıldı

DİYARBAKIR - Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde 600 dönüm araziden 50 dönüme yakın formaliteden proje gösterilip, 150 dönümün alana alınan tohum gübre ve ilaç girişi gibi rakamlarla gösterildiği geri kalan 400 dönümün ise el altında usulsüzce bir çiftçiye verildiği iddiası CİMER'e yazılarak savcıların harekete geçmesi talep edildi.

Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde bir memur, 19 Mart 2025 tarihinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER), bir devlet memuru olarak memurluğunun vazifesi gereği kamu yararına zarar teşkil edecek suiistimalleri engellemenin vazifesi olduğunu belirtip, Ziraat Fakültesi'nde engellemeye çalıştığı suiistimaller olduğunu ileri sürüp şikayette bulundu.

Memur, CİMER'e yazdığı şikayette şu ifadeler yer aldı:

"a)Ziraat Fakültesinde yıllardır yapılan bilimsel araştırmalarda (etlik tavuk ve yumurta üretimi) proje çıktılarının çiftlik sınırları dışında üniversitenin izni ve maliye kaydı olmadan kar amacı gütmesi ve bilimsel araştırmaların etik dışı kullanımı (marketlere koli koli yumurta satışı, günde 3000 yumurta üretimine karşılık gelen aylık 450.000 TL gelirin kayıtlarda olmaması vb..)

b) Rektörlükçe Ar-Ge Projeleri için tahsis edilen Dicle Nehri tarafında olan (600 dönüm) arazinin 50-55 dönümü formalite proje gösterilip, geriye kalan 400 dönüm şahıslara peşkeş çekilmesi ve bu şahıslardan sadece kalan 150 dönümlük alana alınan tohum gübre ve ilaç girişi gibi gülünç rakamlar gösterilmesi,

c) İlgili alanlarda kadrosuna uygun kamu hizmeti yararına görevli olan mühendislerin ilgisiz alakasız görevler verilerek kendi birimlerinden uzakta tutma isteği, ayrıca hayvansal üretim de, bitkisel üretimde ilgili bölüm hocalarının bilgisine hiç başvurulmadan kamu personeli dışında etkisiz yetkisiz insanlarla hareket edilmesi,

d) 2023 yılındaki toplanıp dekanlığa teslim edilen paralarında stratejiye aktarılmadığını kayıtlarda gördüm. Bu olayı ihbar ettiğim ve daha farklı hukuksuz(Sözde alınmış olan birçok şeye imza atmamızın istenmesi gibi) olayları dile getirdiğim için Rektörlük bakamınca onayım dahi alınmadan yer değişikliği görevlendirmem yapılmıştır.

Devlet dairesinde suçu gizlemekte suçtur. Ziraat Fakültesinde ihaleye fesat karıştırma suçu işlenmiştir. Strateji kayıtlarıyla da sabittir. İhaleye fesat karıştırma olayını Cumhuriyet Başsavcılığına ileteceğine, aksine olayı kapatmış ihbarı eden mühendisleri görevlendirme ile yerlerinden uzaklaştırmış ve buda yetmezmiş şikayet etmeleri durumunda daha kötü uzak ilçelere sürme hatta haklarında soruşturma açma gibi tehditlerinde bulunarak mobbing uygulamışlardır. Görevinden uzaklaştırılan mühendislerin yerine de devlet memuru bile olmayan kantinci arkadaşı bırakması hukuksuz bir olay olduğu gibi yasa dışı bir olaydır. Bu ihbar ve şikayetim için makamınızca gerekli işlemlerin yapılıp ayrıca ihaleye fesat karıştırma suçundan dolayı da Cumhuriyet Başsavcılığına da iletilmesini istiyorum. Şikayetçiyim."

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muzaffer Denli, şikayetteki iddiaların asılsız olduğunu, bahsi geçen tarlanın çiftçi S.Ş ile aralarında yaptıkları sözleşme karşılığında verdiklerini öne sürdü".

Kaynak: İHA

Dicle Üniversitesi, Politika, 3-sayfa, Tarım, Hukuk, Genel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Genel Dicle Üniversitesi'nde Usulsüz Arazi Kiralama İddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahte bebek mamalarına dikkat Böyle görünüyorsa sakın almayın Sahte bebek mamalarına dikkat! Böyle görünüyorsa sakın almayın
Eşini otobüste unuttu, paniği sözlerine yansıdı: Allah’ım çıldıracağım ya Eşini otobüste unuttu, paniği sözlerine yansıdı: Allah'ım çıldıracağım ya
Sürücüler dikkat Ehliyet için cebinizden fazladan 7 bin 423 lira çıkabilir Sürücüler dikkat! Ehliyet için cebinizden fazladan 7 bin 423 lira çıkabilir
1.5 yıldır kafasının içinde patlamaya hazır bir bombayla yaşıyor 1.5 yıldır kafasının içinde patlamaya hazır bir bombayla yaşıyor
Türkiye Şampiyonası’nda olay Saha savaş alanına döndü Türkiye Şampiyonası'nda olay! Saha savaş alanına döndü
Murat Kurum’a teşekkür eden TİP’li Başkan özür diledi Murat Kurum'a teşekkür eden TİP'li Başkan özür diledi
İbrahim Tatlıses’in serveti dudak uçuklattı İbrahim Tatlıses'in serveti dudak uçuklattı
Kanada ordusunda “kaz“ alarmı Kanada ordusunda "kaz" alarmı
Şırnak’ta çoban ölü bulundu Şırnak'ta çoban ölü bulundu
Çin’deki bir restoranda yangın faciası 22 kişi hayatını kaybetti Çin'deki bir restoranda yangın faciası! 22 kişi hayatını kaybetti
Murat Ongun’un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu: Tespih parasıydı Murat Ongun'un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu: Tespih parasıydı

08:23
42 ilde FETÖ operasyonu Gizlendiği yerde böyle yakalandı
42 ilde FETÖ operasyonu! Gizlendiği yerde böyle yakalandı
08:02
Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde intihar etti
Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde intihar etti
07:17
ABD’nin yeni Türkiye Büyükelçisi belli oldu Hafize Gaye Erkan’ın eski patronu
ABD'nin yeni Türkiye Büyükelçisi belli oldu! Hafize Gaye Erkan'ın eski patronu
07:01
Zincir marketlerde satılan peynir markası yaptığı hileyi kabul etti
Zincir marketlerde satılan peynir markası yaptığı hileyi kabul etti
06:49
İBB’ye 2. dalga operasyonu Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
İBB'ye 2. dalga operasyonu! Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
13:21
Xabi Alonso, Real Madrid ile anlaştı
Xabi Alonso, Real Madrid ile anlaştı
13:19
Bahçeli’den İBB’ye “kaçak toplantı“ tepkisi: Belediye yönetimi kokuşmuştur
Bahçeli'den İBB'ye "kaçak toplantı" tepkisi: Belediye yönetimi kokuşmuştur
13:12
Rıza Çalımbay’dan Galatasaray maçı açıklaması: Puan almalıyız
Rıza Çalımbay'dan Galatasaray maçı açıklaması: Puan almalıyız
12:52
Real Madrid’i yıkan haber Sakatlığı nedeniyle 2 ay yok
Real Madrid'i yıkan haber! Sakatlığı nedeniyle 2 ay yok
12:45
Ümit Özdağ’ın yargılandığı dava 10 Eylül’e ertelendi
Ümit Özdağ'ın yargılandığı dava 10 Eylül'e ertelendi
12:41
Minibüslere “canlı bomba“ mesajı gönderdi, savunması “pes“ dedirtti
Minibüslere "canlı bomba" mesajı gönderdi, savunması "pes" dedirtti
12:39
Emekli albay ve eşini hayattan koparan kazayla ilgili isyan ettiren karar
Emekli albay ve eşini hayattan koparan kazayla ilgili isyan ettiren karar
12:36
Ev eşyalarını almakta zorlanan çiftlere güzel haber 16 firma ile indirim protokolü imzalandı
Ev eşyalarını almakta zorlanan çiftlere güzel haber! 16 firma ile indirim protokolü imzalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2025 08:51:35. #7.13#
SON DAKİKA: Dicle Üniversitesi'nde Usulsüz Arazi Kiralama İddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.