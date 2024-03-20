Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Gençlerimizin huzur bulduğu yer camiler olmalı"
İSTANBUL - Ümraniye Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Hüdayi Camii ve 4-6 yaş Kuran kursu açılışı gerçekleştirildi. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Çocuklarımız ve gençlerimiz için bu camiyi, Kur'an kursunu en verimli bir şekilde nasıl değerlendirebiliriz? Bunun derdini biz taşıyoruz" dedi.
Ümraniye Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Hüdayi Camii ve 4-6 yaş Kuran kursunun açılışı düzenlenen tören ile gerçekleştirildi. Açılış törenine, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, İlçe Kaymakamı Abdulaziz Aydın, AK Parti İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, AK Parti İlçe Başkanı Salim Çetinkaya, İlçe Müftüsü Abdulkerim Çelik, Hüdayi Vakfı Genel Müdürü Medet Bala, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.
"Gençlerimizin huzur bulduğu yer Camiler olması lazım"
Açılışta konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Bizim çocuklarımız, gençlerimiz nerede huzur buluyorlar? Bir düşünelim, nerelerde daha fazla gençler var? Aslında, Müslümanların çocuklarının, bizim gençlerimizin huzur bulduğu yer Camiler olması lazım. Bundan sonra bunun için mücadele edeceğiz. Çocuklarımız ve gençlerimiz için bu camiyi, Kur'an kursunu en verimli bir şekilde nasıl değerlendirebiliriz? Bunun derdini biz taşıyoruz" ifadelerini kullandı.
"Burası çok zor şartlarda zamanında hizmet için yapılmış cami"
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Burası çok zor şartlarda zamanında hizmet için yapılmış cami, Kur'an kursu, öğrenim yeri, hafızlık ve üniversiteye giden talebelerin olduğu güzel bir ilim yuvasıydı. Biz geldiğimizde sağ olsun Ahmet Topbaş hocamız, Osman Topbaş hoca efendimiz bir araya geldik ve camiye merhaba dedik. Bugün de bu hale geldi, kendilerinden Allah razı olsun" dedi.
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