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Doğum gününe 5 gün kala şehit olan Gülmez, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Doğum gününe 5 gün kala şehit olan Gülmez, son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki çatışmada doğum gününe 5 gün kala şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez, memleketi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Törende ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğulurken, Gülmez'in naaşı dualarla defnedildi.

Doğum gününe 5 gün kala şehit olan Gülmez, son yolculuğuna uğurlandı
14.01.2024 - 22:21,
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Doğum gününe 5 gün kala şehit olan Gülmez, son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Sözleşmeli Er. Emrullah Gülmez, memleketi Göksun'da toprağa verildi

KAHRAMANMARAŞ - Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada doğum gününe 5 gün kala şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez (23), memleketi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er. Emrullah Gülmez için Göksun İlçesi Hacıkodal Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende şehidin annesi Dürdane Gülmez gözyaşlarına boğulup güçlükle ayakta durabildi. Şehidin 7 kardeşi de tören sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin babası Hasan Gülmez'i ise protokol teskin etmeye çalıştı.

Mahalle meydanında düzenlenen cenaze töreni, öğle namazına müteakip başladı. İl Müftüsü Abdurrahman Kotan tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası helallik alındı. Silah arkadaşlarının omuzlarına alınan şehit Gülmez'in naaşı dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Gülmez'in 17 Ocak' günü dünyaya geldiği, şehit olmasa o gün arkadaşlarıyla birlikte doğum gününü kutlayacağı öğrenildi.

Çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze törenine, şehidin Libya'da görev yapan kardeşi P. Uzm. Çvş. Adem Gülmez'de katıldı.

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Piyade, Terör, Genel, Son Dakika

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