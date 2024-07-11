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Doğum gününü gökyüzü restoranında kutladı

NEVŞEHİR - Kapadokya bölgesinde yapılan sıra dışı etkinliklere bir yenisi daha eklendi. 18 yaşına giren genç kız, bu mutluluğunu gökyüzü restoranında kutladı.

18 yaşına giren Kıymet Nur Taşkın doğum gününü kutlamak için gökyüzünü seçti. Arkadaşları ile birlikte bir vinç sayesinde yerden 45 metre yükselen platform üzerine kurulan; 'Dinner in the Sky - Cappadocia' gökyüzü restoranına binen Taşkın, bu mutlu gününü "Zirvede olmayı seviyorum" diyerek gökyüzünde kutladı. Geniş güvenlik tedbirleri alındıktan sonra vinç yardımıyla yaklaşık 45 metre yükselen platform üzerinde kurulan restoranda doğum gününü kutlayan Kıymet Nur Taşkın yaptığı açıklamada; "Şu anda çok mutluyum. Bunu planlayan arkadaşlarıma ve aileme çok teşekkür ederim. Burada güvende olmamı sağlayan ekibe de çok teşekkür ediyorum. Zirvede olmayı seviyorum. Bu nedenle böyle ailem bu doğum günümü böyle kutlamak istedi. Bende hem yeni yaşımın, hem de manzaranın keyfini çıkartıyorum" dedi.