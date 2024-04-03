Eğlence mekanı yangında hayatını kaybeden Sinan Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Eğlence mekanı yangında hayatını kaybeden Sinan Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

Beşiktaş'ta bulunan eğlence mekanındaki tadilat esnasında çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden Sinan Yılmaz için cenaze töreni düzenlendi. Sinan Yılmaz'ın eşi ve yakınları törende hazır bulundu. Cenaze, Kanarya Mezarlığı'na defnedildi.

03.04.2024 20:38  Güncelleme: 20:41
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Eğlence mekanı yangında hayatını kaybeden Sinan Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - Beşiktaş'ta bulunan eğlence mekanındaki tadilat esnasında çıkan yangın sonucu, hayatını kaybeden Sinan Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı.

Beşiktaş'ta bulunan eğlence mekanındaki tadilat esnasında çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden Sinan Yılmaz için bugün Sefaköy Gültepe Fatih Camii'nde cenaze tören düzenlendi. İkindi namazına mütaikiben düzenlenen törene, İstanbul Vali yardımcısı Mehmet sülün, Küçükçekmece kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ve yakınları katıldı. Sinan Yılmaz'ın eşi Fatma Yılmaz ve iki duygu tabuta sarılıp ağladı. Sinan Yılmaz'ın tadilatta usta başı olarak çalıştığı öğrenildi.

Sinan Yılmaz'ın eşi Fatma Yılmaz, " Mükembelliyetçi bir insandı. Süper bir ustaydı. Orada çalışanları gözetliyordu. Onların işlerini kontrol ediyordu" dedi.

Kardeşi Kenan Yılmaz, " işçilerin başında çalışan bir insandı. Biz şuan ne desek erken. Araştırılacak. Biz devletimizden bunu bekliyoruz. Hak yerini bulsun. Yanmış halde teslim aldım." İfadelerini kullandı.

Öte yandan, alınan helalliğin ardından Yılmaz'ın cenazesi Kanarya Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Eğlence mekanı yangında hayatını kaybeden Sinan Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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