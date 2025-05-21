Elazığ'da Öğrencilere Bayram Jestleri - Son Dakika
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Elazığ'da Öğrencilere Bayram Jestleri

21.05.2025 16:20
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Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri, köy okulundaki öğrencilere saç kesimi ve bakımı yaptı.

Elazığ'da köy okulu öğrencilerine büyük jest: Bayram öncesi saçlarını kesip bakımlarını yaptılar

ELAZIĞ - Elazığ Mesleki Eğitim Merkezi'nde öğrenim gören kuaförlük bölümü öğrencileri, sosyal farkındalık projesi çerçevesinde gelir durumu düşük olan erkek öğrencileri tıraş ederken, kız öğrencilere de saç kesimi ve bakımı yaptı.

Elazığ'da Meslek Eğitim Merkezi'nde eğitim gören kız ve erkek öğrenciler, sosyal farkındalık projelerini sürdürmeye devam ediyor. Bu çerçevede kuaförlük bölümü öğrencileri, gelir durumu düşük olan okullarda okuyan öğrencileri tespit ederek saç kesimi ve bakımı yapıyor. Şahinkaya Mahallesi'nde bulunan Şahinkaya İlköğretim Okuluna gelen Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri, burada bulunan erkek öğrencilerin saç tıraşını kız öğrencilerin ise saç kesimi ve bakımını gerçekleştirdi.

"Etkinliği geleneksel hale getirdik"

Elazığ Meslek Eğitim Merkezinde güzellik ve saç bakım hizmetleri öğretmeni olarak 7 yıldır görev yaptığını belirten Şennur Şabanoğlu, "Bu etkinliği, Elazığ Meslek Eğitim Merkezi olarak geleneksel hale getirdik. Bu sene de 6'ıncı etkinliğimizi düzenliyoruz. Köy okullarına bir sosyal farkındalık projesi olarak yapmaktayız. Hem de aynı zamanda, erkek ve kadın kuaförlüğü öğrencileri olarak maddi yetersizliği olan öğrencilerimize bir hizmet oluşturmaktayız. Şu anda da onların saçlarını kesmekteyiz. Öğrencilerimiz, bu hizmeti tamamen gönül esaslı yapmaktadır. Aynı zamanda Elazığ'ın çeşitli işletmelerinde çalışan kadın ve erkek kuaförleri var. Hepsi alanında uzman öğrencilerimiz. Biz öğrenci diyoruz ama hepsi usta ve profesyonel oldular artık. Geldiğimiz, Şahinkaya ilköğretim okulunun okul müdürlüğünden veli izin dilekçelerini almayı istedik. İzin dilekçesi olan öğrencilerimizin saçlarına kesim uyguluyoruz. Onun dışında, kız öğrencilerimize ufak tefek örgü ve süslemeler yapıyoruz. Amacımız, çocukları mutlu edip hem kurban bayramı hem de mezuniyet hediyesi verebilmek" dedi.

Yapılan etkinlik hakkında konuşan Şahinkaya İlköğretim Okul Müdürü Alparslan Kılıç, "Elazığ Mesleki Eğitim Merkezimiz, 6'ncı geleneksel köy okulları öğrencilerini tıraş etme etkinliği kapsamında bugün okulumuzu ziyaret ettiler. Kendilerine çok teşekkür ederiz. Bugün yapmış oldukları bu çalışma ile öğrencilerimizi çok mutlu ettiler. Günlerine neşe kattılar. Çalışmaları için çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Altıncı geleneksel köy okulları, öğrencileri tıraş etme etkinliğini Şahinkaya İlköğretim Okulunda gerçekleştirdiklerini dile getiren Elazığ Mesleki Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Hasan Kılıç, "Dolayısıyla, bizim her bir öğrencimiz altın değerinde ve mesleğinin erbabıdır. Gençlerimiz iş yerlerinde yıllardır çalışıp usta kıvamına geldiler. Öğrencilerimiz bayram hazırlığı olarak, köy okullarındaki öğrencileri tıraş etmeye başladılar. Bizim öğrencilerimiz kendi alanında en iyi biçimde yetişen öğrencilerdir. Bu kapsamda ülkemizde mesleki eğitime çok daha önem verilmesi gerekmektedir. Her yıl farkındalık etkinliklerimiz devam etmektedir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Elazığ'da Öğrencilere Bayram Jestleri - Son Dakika

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