Emekli Memur, Kıyıdan Köye Hayvancılığa Geçti

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Emekli memur şehir hayatını bıraktı, köyünde hayvancılığa başladı

KIRIKKALE - Memuriyetten emekli olduktan sonra şehir hayatını bırakarak Kırıkkale'nin kırsalında hayvancılığa başlayan vatandaş, devlet desteğiyle Halep keçisi yetiştiriciliğine başladı.

İzmir'de yıllarca devlet memurluğu yaptıktan sonra emekliye ayrılan Dursun Kurnaz, şehir hayatını geride bırakarak hayvancılığa yöneldi. Bu amaçla memleketi Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesine bağlı Yenili köyüne ailesiyle birlikte taşınan Kurnaz, kamu bankasından düşük faizli kredi kullanarak Halep keçisi satın aldı. Küçükbaş hayvancılığa daha uygun bir ortam oluşturmak için Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne başvuran Kurnaz, Kırsal Kalkınma Programı kapsamında sağlanan Portatif Barınak Projesi'nden yararlandı. Destek kapsamında kendisine küçükbaş hayvan çadırı tahsis edildi.

Öte yandan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı veteriner hekimler de düzenli olarak hayvanların sağlık kontrollerini gerçekleştirerek barınak şartlarını denetliyor.

Yıllardır hayalini kurduğu işi yaptığını ifade eden Kurnaz, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, hayallerini gerçekleştirdiğini söyledi. Kurnaz, "Bu işe heveslendim ve hayvancılığa adım attık. Eskiden beri merakım vardı, hayalimizi gerçekleştirdik. Devletimize hizmet ettik, emekli olduk. Sonrasında yine devletimize ve topluma hizmet etmeye devam ediyoruz; besicilik yaparak, üretim yaparak" dedi.

Halep keçisinin süt ve et verimi açısından avantajlı olduğunu kaydeden Kurnaz, "Burada 75 tane hayvan var, bunların yüzde 50'si de yavruladı. Halep keçisinin yağ oranı yüksektir. Dünyada birinci sınıf et oranına sahiptir, süt verimi açısından ise üçüncü sınıfta yer alır" şeklinde konuştu.

Hayvancılığın maliyetli bir iş olduğunu belirten Kurnaz, devlet desteğine dikkat çekerek, "Durumu anlattık ve Halep keçisi talebimizi ilettik. Olumlu karşılanınca işlemler kısa sürede gerçekleşti. Devletin desteği olmadan bu işi yapmak mümkün olmaz. Devlet desteklediği için bu hayvanları alabildik" diye konuştu.

Üretimi sürdürülebilir hale getirmek için yem ihtiyacını kendisinin karşıladığını söyleyen Kurnaz, "Dişi yavruları pazarlamayı düşünmüyorum, üretime devam edeceğim. Hayvancılık için araziye sahip olmak gerekiyor. Arpa, saman ve yemleri kendiniz karşılamalısınız. Ekstra bir araziniz yoksa ve her şeye para verirseniz, bu iş biraz zor olur. Arpa ektik, samanımız vardı. Bu sene yonca ekiyorum, silaj yapacağım. Hayvanların ihtiyaçlarının en az yüzde 50'sini karşılamak gerekiyor, yoksa maddi açıdan zorlanırsınız" şeklinde konuştu.

'Hayvancılıkta verimliliği artıran projeler devam ediyor'

Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Veteriner Hekim Mehmet Doğan, projelerin bölgedeki küçükbaş hayvan yetiştiricilerine önemli katkılar sunduğunu belirtti. İl genelinde hayata geçirilen projelerden bahseden Doğan, "İlimizde küçükbaş hayvanların iyileştirilmesi ve verimliliğin artırılması amacıyla Kırıkkale Valiliği ile İl Müdürlüğümüzün uhdesinde yürütülen projeler kapsamında hayvanların barınağı için portatif çadır, doğacak olan hayvanların kalitesini ve verimliliğini artırmak için damızlık koç, yem ve su ihtiyacını gidermek için yemlik ve suluk temin edilmektedir. Ayrıca, sürü önderleri ve koçlar için çan alımıyla birlikte meralarda su ihtiyacını karşılamak amacıyla sulak yapımı devam etmektedir. Sürülerin hayvan refahı, hastalıklarla mücadele kapsamında aşılama çalışmaları ve hayvanların tanımlanması için küpeleme işlemleri yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.