Emekli öğretmen köyünü turizm merkezine dönüştürüyor - Son Dakika
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Genel

Emekli öğretmen köyünü turizm merkezine dönüştürüyor

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Yunus Sayım, köyünün bahçe duvarlarını çizdiği resimler ve yazdığı özlü sözlerle renklendirerek turizm merkezi haline getirmeyi hedefliyor.

26.08.2024 18:55  Güncelleme: 19:00
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Emekli öğretmen çocukluk tutkusunu köyünün bahçe duvarlarını süsleyerek sürdürüyor

Köyünün bahçe duvarlarını tuval olarak kullanıyor

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bahçe duvarlarını çizdiği resimler ve yazdığı özlü sözlerle renklendiren emekli öğretmen Yunus Sayım köyünü turizm merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefliyor.

İlçeye bağlı Yazıköy Köyünde yaşayan 72 yaşındaki emekli öğretmen Yunus Sayım, ilkokul yıllarında başladığı resim tutkusunu evinin atölyesinde sürdürüyor. Yaklaşık 65 yıldır çok sayıda eser yapan Sayım, köyündeki evlerin bahçe duvarlarını tuval olarak kullanıyor. Yöresel değerlere ilişkin çizimlerin yanı sıra özlü sözlerle bahçe duvarlarını renklendiren Sayım, köyünü turizm merkezine çevirmeyi hedefliyor.

Sayım, amacının nüfusu azalan Yazıköy Köyünü dünyaya tanıtmak istediğini belirterek, "Bunu başaracağım. Buraya turist gelmesini istiyorum. Safranbolu Belediyesinin bu galeriyi, sergiyi turizm rotasına almasını istiyorum. Herkes çok beğendiğini söylüyor. Çünkü her bakan kendinden parça görüyor" dedi.

Resim dolayısıyla itibarının arttığını ifade eden Sayım, imkan tanındığında köydeki evlerin bahçe duvarlarını süslemeye devam edeceğini söyledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Emekli öğretmen köyünü turizm merkezine dönüştürüyor - Son Dakika

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