Engelleri Aşan Tuzla'da Özel Öğrenciler Karne Şenliğinde Buluştu

Tuzla'da özel öğrencilerin karne mutluluğu
'Engelleri Aşan Tuzla'da özel öğrenciler karne şenliğinde bir araya geldi
İSTANBUL - Tuzla Belediyesi'nin dezavantajlı vatandaşlar için hayata geçirdiği Engelsiz Yaşam Merkezi, bu dönemki mezunlarını verdi. Merkezde eğitim gören 55 öğrenci, karnelerini Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın ellerinden aldı.
Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı tarafından yıl boyunca takipleri yapılan dezavantajlı vatandaşların eğitim gördüğü Engelsiz Yaşam Merkezi'nde karne şenliği düzenlendi. 'Okula uyum sağlama, arkadaş ilişkisi, aile ile ilişkisi, öğretmen ile ilişkisi, kendine güven, sorumluluk alma, paylaşma, yardımlaşma, iş birliği, başladığı işi bitirme' gibi değerlendirmelerden geçen öğrencilere, karneleri verilirken renkli görüntüler ortaya çıktı. Şenliğe Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Gönül Elleri Çarşısı Kurucu Gönüllüsü Dr. Fatma Yazıcı ile öğrencilerin aileleri katıldı.
"Onlar hayata katılırken biz de insani değerlerimizi hatırlıyoruz"
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "15 yıl oldu, bu 15 yıl boyunca bize insan olmayı hatırlattılar, insani duygularımızı yeşerttiler. Gelişmiş bir ülkede, engelli bir bireyin topluma, sosyal hayata katılabilme durumu gelişmiş düzeyini gösteren önemli bir kriterdir. Tuzlamızda 365 gün esaslı, hiçbir gün yalnız bırakmayarak tüm özel çocuklarımızla ilgileniyoruz. Bugün de onların yaptığı etkinlikleri; diğer çocuklar nasıl karne alıyorsa, özel çocuklarımıza da karne alma sevinci yaşatmak istedik. Müzikte, sanatta, sporda yapabilecekleri ne varsa her şeyi yaptırarak çocuklarımızın hayata katılmalarını amaçlıyoruz. Onlar hayata katılırken biz de insani değerlerimizi hatırlıyoruz. İyi ki varlar, biz de onlarla beraber umut doluyoruz" şeklinde konuştu. Gönül Elleri Çarşısı Kurucu Gönüllüsü Dr. Fatma Yazıcı da "Çocuklarımızın gelişimine şahit olmak gerçekten çok güzel. Biz onlarla 15 yıldır beraberiz ve nereden nereye geldiklerini görmek bizi çok mutlu ediyor. Bu sebepten Özel Çocuklar Komisyonu ile ilgilenen gönüllülerimize, Gönül Elleri Çarşımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.
"Burada çocuklarımızın ruhu, bedenleri dinleniyor"
35 yaşındaki oğlu Buğra Elvan'ı Engelsiz Yaşam Merkezi'ne getiren Sülbiye Elvan, "Bu okuldan anlatamayacağım kadar çok memnunuz. Harika bir proje, böyle bir proje hiçbir yerde bulunmuyor. Burada gördüklerim Allah katında da çocuklarımız katında da çok değerli. Burada çocuklarımızın ruhu, bedenleri dinleniyor. Veliler de çok memnun" dedi. 24 yaşındaki down sendromlu Buse Önal da karnesini aldığı için çok mutlu olduğunu söyledi.
Öğrencilerin sosyalleşmesinin ve hayata katılmasının amaçlandığı merkezde, haftanın 5 günü 8 farklı branşta her yaştan dezavantajlı bireye eğitim veriliyor.
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