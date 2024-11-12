Engelli Çocuk Mehmet'in Okul Yolu Asfaltlandı

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Yürek ısıtan çalışma...Engelli aracıyla okula tek başına gitmek isteyen Mehmet'in okul yolu asfaltlandı

SMA hastası Mehmet, engelli aracıyla okuluna gitsin diye yollar asfaltlandı

HATAY - Hatay'da engelli aracıyla tek başına okula gitmek isteyen 11 yaşındaki SMA hastası Mehmet Bülent Dönmez'in hayali gerçeğe dönüştü. Dönmez ve ailesi, Başkan Mehmet Öntürk'ün talimatıyla asfaltlanan yol için teşekkür etti.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), Arsuz'da yaşayan ve okula tek başına gitmek isteyen 11 yaşındaki SMA hastası Mehmet Bülent Dönmez'in hayallerini gerçekleştirmek için mesai yaptı. HBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Arpaderesi Mahallesi'nde ikamet eden Dönmez'in okuluna giden yolda asfalt serimi gerçekleştirdi. 8 yıldır başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere birçok kuruma başvuru yapılmasına rağmen herhangi bir çalışma yapılmayan ve kullanılamaz halde olan yol, ekipler tarafından süratle asfaltlanarak Dönmez'in tekerlekli sandalyesiyle okula rahatlıkla gidip gelmesi sağlandı. Hayallerine kavuşan Mehmet'in akülü aracıyla yolda gerçekleştirdiği ilk yolculuğundaki mutluluğuysa yüzüne yansıdı.

Tekerlekli sandalyeyle okula gidip geldiği için yolun bozuk olmasından dolayı ciddi sıkıntılar çeken Dönmez ve ailesi, Başkan Mehmet Öntürk'ün talimatıyla asfaltlanan yol için teşekkür etti.

Arpaderesi Mahallesi Muhtarı Mehmet Dönmez, "SMA hastası kardeşimiz okuluna tek başına gidip gelemediği için bozuk olan yolumuzu Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Öntürk'e bildirdik ve beton asfalt serildi. Kardeşimiz artık rahatlıkla okula gidip gelecek, kendisinden Allah razı olsun" dedi.

Çalışma sayesinde tek başına okuluna gitmeye başlayan Mehmet Bülent Dönmez, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Öntürk'e yol için çok teşekkür ederim" diyerek vatandaşlardan da "Oyuncu Abi" isimli sosyal medya hesabına abone olmalarını rica ederek gülümsetti.