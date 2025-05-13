Engelli Çocuklara Ömrünü Adamış Fedakar Anneye Destek

Ömrünü 3 engelli evladına adayan fedakar anne hayat hikayesiyle takdir topladı

Antakya Belediye Başkanı Yapar, 3 engelli çocuğuna bakan fedakar anneyi unutmadı"

HATAY - Hatay'da ömrünü 3 engelli evladına adayarak yaşam süren Süheyla Ezer'in yaşam hikayesi takdir topladı. Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, Anneler Günü'nde 3 engelli evladına ömrünü adayan Süheyla Ezer'i ziyaret ederek her zaman yanlarında olacaklarını belirtti.

Antakya ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Süheyla Ezer'in evlatları; 51 yaşındaki Şirin, 48 yaşındaki Günay ve 40 yaşındaki İbrahim Halil kan uyuşmazlığı nedeniyle engelli doğdu. Ömrünü evlatlarına adayan Ezer'in yaşam hikayesini Türkiye'ye duyuran İhlas Haber Ajansı'nın haberi üzerine fedakar anne takdir topladı. Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, Anneler Günü dolayısıyla fedakar anneyi yaşamını sürdürdüğü konteynerinde ziyaret etti. Başkan Yapar, 3 engelli çocuğuna ömrünü adayan anneye destekçi olduklarını belirterek Ezer'i takdir etti.

"3 engelli çocuğa bu şekilde yıllarca bakmak, çok olağanüstü bir manevi güçtür"

Engelli 3 çocuğuna bakan fedakar anneyi ziyaret eden Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, "Burada anneler günü tebriğinden ziyade çok üstünde bir durum var. 3 engelli çocuğa bu şekilde yıllarca bakmak, çok olağanüstü bir manevi güçtür. Ben tekrardan sizleri tebrik ediyorum. Bir sıkıntınız olduğu zaman biz her daim buradayız. Devlet her zaman var, Allah devletimize zeval vermesin. Devletimizin birçok organı var. Devletimiz; maddi, manevi ve ev olarak da yardımcı olur. Biz üstümüze gereken ne varsa yardımcı olacağız. Sizin daha huzurlu ve mutlu bir ortamınız olacak. Bugün Süheyla Ablamızın ziyaretine geldik. Sosyal medyadaki paylaşımından sonra onu görmeye geldik. Bu vesileyle anneler gününü tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.