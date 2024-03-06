Erken gelen baharla birlikte başlayan bal mesaisi depremzede arıcıya umut verdi
HATAY - Hatay'da kış mevsiminin geride kalmasıyla birlikte açan çiçeklerde polen toplama mesaisine erken başlayan arılar, depremzede arıcıya umut verdi.
Hatay'da kış mevsimi bol yağışlı ve bereketli geçmişti. Hava sıcaklıklarının 20 dereceyi bulmasıyla birlikte Şubat sonu itibariyle çiçekler açmaya başlamıştı. Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde 350 kovanıyla arıcılık yapan İsmail Akyüz'ün üretim tesisinde de yoğun mesai başladı. Baharın erken gelmesiyle çiçeklerle kaplanan arazide yoğun mesaiye başlayan arılar, depremzede arıcıya umut verdi.
Arıların çiçekteki polen gıdasına erken ulaşmaya başlamasıyla birlikte koloni sayılarının hızla gelişeceğine dikkat çeken Akyüz, "Bu yıl bol yağmurlu çok soğuk olmayan bir kış mevsimi yaşadık. Bahar çiçekleri bu sene erken açtı. Bahar çiçeklerinin erken açmasıyla beraber arıların ve yavruların ihtiyacı olan polene ulaşması daha erken bir vakitte oldu. Bol yağmurların yağması bizim için avantaj oldu. Arılar erken çalışmaya başladılar. Yavru faaliyetine erken girdiler, polenin gelişiyle beraber. Çiçeklerdeki esas gıda kaynağımız polen. Arılarda gıdaya erken ulaşınca erkenden yavru faaliyetine geçip, arı üretimine erken başlatıyorlar. Yazın gerçekleşecek olan bal sağımına daha fazla arıyla girdiğimiz zaman daha fazla verim elde etmiş olmayı ümit ediyoruz. Bunun için mutluyuz. Bu yıl bütün arkadaşlarımıza bereketli bir yıl olur inşallah" dedi.
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 40 yıldır plak ve kaset satan Ahmet Kara, ölümsüz şarkılarda hatıralarını arayan vatandaşların uğrak noktası oluyor. Söz ve müziğiyle hafızalara kazınan şarkıları 6 metrekarelik dükkanındaki pikaptan çalan Kara, kuşaklar arası bağ kuruyor. Değirmendere'de "Plakçı Ahmet" olarak bilinen 63 yaşındaki Ahmet Kara, 1980'de hayallerinin peşinden giderek çok sayıda plak ve kasetlerin bulunduğu dükkan kurdu. Müziğe olan tutkusuyla bilinen Kara'nın ünü, yıllar içinde Değirmendere'den Türkiye'ye yayıldı. Ahmet Kara, çocukluğundan bu yana müzik dinlemeyi çok sevdiğini ancak o yıllarda maddi imkansızlıklar sebebiyle plak alamadığını söyledi. İçinde kalan ukde dolayısıyla dükkan açtığını anlatan Kara, "Benim çocukluğumda plaklar çok pahalıydı. 'İleride böyle bir yapacağım' dedim ve böyle bir işim oldu. İmkansızlıklardan alamadığım plakları sonradan hem alıyor hem de satıyor oldum. Güzel bir hobi oluştu" diye konuştu. Ahmet Kara, piyasada zor bulunan hatta bulunamayan değerli plakların dükkanında ulaşılabileceğine de dikkat çekerek, "Örneğin Sezen Aksu'nun Allahaısmarladık long playı piyasada yok. Yaşanmış Yıllar da yok, bende var. Erkin Koray'ı Sevince adlı 45'liği de bende var. Piyasada Nil Burak da pek yoktur ama bende bulunur. Bu plaklar plakseverler tarafından piyasadan hep toplandı. Bulunamayan plakları ben satıyorum dersem yanlış olmaz. Piyasadaki çoğu kişinin arşivi de genel anlamda benden kuruldu" diye konuştu.
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