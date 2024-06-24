Erzurum'da Geleneksel Yöntemlerle Kadayıf ve Lavaş Ekmeği Üreten İşletme - Son Dakika
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Erzurum'da Geleneksel Yöntemlerle Kadayıf ve Lavaş Ekmeği Üreten İşletme

Erzurum'da dört nesildir faaliyet gösteren bir işletme, geleneksel yöntemlerle kadayıf ve lavaş ekmeği üretimine devam ediyor. Baba Ahmet Toga ve oğlu Mehmet Toga tarafından işletilen bu imalathane, zamana ve teknolojiye direnerek eski yöntemleri kullanmaya devam ediyor. Talebin artmasıyla birlikte seri üretime geçen diğer işletmelerin aksine, bu işletme geleneksel üretimine sadık kalarak kapılarını açık tutmayı başarıyor. Ahmet Toga, dede mesleği olan kadayıf ve lavaş ekmeği üretimini sürdürmek için çaba harcadıklarını belirtiyor.

24.06.2024 21:55
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Erzurum'da dört nesil devam eden bir işletme

Geleneksel yöntemlerle kadayıf ve lavaş ekmeği üretiyorlar

ERZURUM - Dört nesilden bu yana geleneksel yöntemlerle üretim yapan imalathane zamana ve teknolojiye direniyor.

Erzurum'da coğrafi işaretli kadayıf dolması ve lavaş ekmeği son yıllarda oldukça fazla ilgi görmeye başladı. Artan talep karşısında seri üretime geçen ve geleneksel kadayıf dökümü tekniklerinden uzaklaşan işletmelerin aksine Erzurum Gürcükapı Semti'nde bulunan işletme dört nesildir kapılarını açık tutmayı başardı. Kadayıf dökümü ile birlikte lavaş ekmeği ya da yöresel olarak acem ekmeği şeklinde ifade edilen ekmekte tandırda pişiriliyor.

Baba Ahmet Toga ile oğlu Mehmet Toga tarafından kadayıf ve lavaş ekmeği üretimi yapılan işletmede tamamen eski yöntemler kullanılıyor. 71 yaşındaki Ahmet Toga, dede mesleği olan kadayıf ve lavaş ekmeği üretimini zor şartlara rağmen sürdürdüklerini ifade ederek, "Eskisi gibi olmasa da geleneksel üretime yine talep var. Bizlerde nesilden nesile aktarılan bu mesleği yaşatmak için çaba harcıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Erzurum'da Geleneksel Yöntemlerle Kadayıf ve Lavaş Ekmeği Üreten İşletme - Son Dakika

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