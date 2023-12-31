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Esenler'de 'Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi' programı düzenlendi - Son Dakika
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Esenler'de 'Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi' programı düzenlendi

Anadolu Gençlik Derneği Esenler Şubesi tarafından Mekke'nin Fethi'nin 1393. yıl dönüm nedeniyle 'Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi' programı düzenlendi. Programda konuşan Anadolu Gençlik Derneği İstanbul İl Başkanı Mehmet Yaroğlu, Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın önemine vurgu yaparak Filistin'deki direnişi övdü.

Esenler\'de \'Mekke\'nin Fethi ve Kudüs Gecesi\' programı düzenlendi
31.12.2023 - 23:28,
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Esenler'de " Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi" programı düzenlendi

İSTANBUL - Anadolu Gençlik Derneği Esenler Şubesi tarafından Mekke'nin Fethi'nin 1393. yıl dönüm nedeniyle "Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi" programı düzenlendi.

Anadolu Gençlik Derneği Esenler Şubesi'nin ev sahipliğinde Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen "Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi", İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programa Anadolu Gençlik Derneği İstanbul İl Başkanı Mehmet Yaroğlu, Esenler İlçe Başkanı Mehmet Gömeç, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Kudüs ve Mescid-i Aksa bizim harem-i ismetimiz namusumuzdur"

Programda konuşan Anadolu Gençlik Derneği İstanbul İl Başkanı Mehmet Yaroğlu, "Biz Kudüs meselesini asli meselemiz olarak görüyoruz. Kudüs meselesini yalnızca vicdani mesele olarak değil aynı zamanda imani bir mesuliyet olarak görüyoruz. Kudüs ve Mescid-i Aksa bizim namusumuzdur. Onu korumak mecburiyetindeyiz. Oradaki azgın işgalci Yahudi varlığını oradan söküp atmak mecburiyetini üzerimizde hissediyoruz. Nice az topluluklar vardır ki Allah'ın izniyle çok topluluklara karşı galip gelirler. İşte bunu ümmetin iftiharı olarak Filistin'deki kardeşlerimiz gösteriyor. Evleri bombalanıyor. Onlar direniş diyor. Anaları, babaları, çocukları şehit oluyorlar. Onlar direniş diyor. Onlar hiçbir şart altında topraklarını terk etmiyor. Mescid-i Aksamızı kurtarma adına büyük bir direniş örneği gösteriyorlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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