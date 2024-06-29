Esenler'de Telif Hakları ve Yeni Medya Düzeni Sempozyumu Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Esenler'de Telif Hakları ve Yeni Medya Düzeni Sempozyumu Gerçekleştirildi

Esenler Belediyesi ve Anadolu Yayıncılar Derneği işbirliğiyle düzenlenen Telif Hakları ve Yeni Medya Düzeni Sempozyumu, dijitalleşme ve iletişim teknolojilerinin medya sektörünü nasıl etkilediğini ele aldı.

29.06.2024 00:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenler'de Telif Hakları ve Yeni Medya Düzeni Sempozyumu gerçekleştirildi

İSTANBUL - Esenler Belediyesi ve Anadolu Yayıncılar Derneği işbirliğiyle 'Telif Hakları ve Yeni Medya Düzeni Sempozyumu gerçekleştirildi. Sempozyumda, dijitalleşmeyle birlikte yeniden şekillenen medya ve gelişen iletişim teknolojileri masaya yatırıldı.

Esenler Belediyesi ve Anadolu Yayıncılar Derneği işbirliği ile düzenlenen "Telif Hakları ve Yeni Medya Düzeni Sempozyumu" Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Esenler Belediyesi ev sahipliğindeki sempozyum, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle düzenlendi. Sempozyuma, Telif Hakları Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Şükriye Şirin, Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş, Kanal D Ankara Temsilcisi Zafer Şahin, Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet, Türk Medya Dijital Genel Yayın Yönetmeni Serkan Fıçıcı, GDH Dijital Yayıncı Cüneyt Polat, Basın İlan Kurumu Yönetim ve Dijital Medya Koordinatörü İdris Armağan Çam, Dijital Yayıncı Bahar Feyzan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda dijitalleşmeyle yeniden şekillenen medya ve gelişen iletişim teknolojileri masaya yatırıldı. Sempozyumda dijital yayınlar, radyo, televizyon, gazete ve ajansları ilgilendiren telif hakları ve yeni medya düzenlemeleri konuşuldu. Programda gazetecilerle birlikte yetkili kurum ve kuruluş temsilcileri, yayıncıların hakları, dijital telif yasası, dijital yayıncılık sektöründe yaşanan sorunlar, yeni medya düzeni ve iletişim konularını ele alındı. Öte yandan, sempozyumda medya sektörüyle ilgili yapılması düşünülen ya da planlanan yenilikler, beklentiler ve uygulamalar hakkında bilgi paylaşımı yapıldı.

Kaynak: İHA

Sempozyum, Esenler, Genel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Esenler'de Telif Hakları ve Yeni Medya Düzeni Sempozyumu Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:20 Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi
07:59 İran’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi İşte yarışı önde götüren aday İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi! İşte yarışı önde götüren aday
00:28 HSK kararıyla 4 binden fazla hakim ve savcı yeni göreve atandı HSK kararıyla 4 binden fazla hakim ve savcı yeni göreve atandı
00:17 İddialar için, “Hayırlı olur“ demişti Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı İddialar için, "Hayırlı olur" demişti! Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı
23:34 Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor: Yusuf Tekin, Yılmaz Tunç ve Vedat Işıkhan da istifa edecek Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor: Yusuf Tekin, Yılmaz Tunç ve Vedat Işıkhan da istifa edecek
08:29 Gittiği takımın ismini bilen yok Edin Dzeko, Fenerbahçe’den ayrılıyor Gittiği takımın ismini bilen yok! Edin Dzeko, Fenerbahçe'den ayrılıyor
07:46 Uraz Kaygılaroğlu, erkek rol arkadaşıyla öpüştü Uraz Kaygılaroğlu, erkek rol arkadaşıyla öpüştü
22:34 Cami önünde soyunup kendine zarar vermeye çalıştı, polis tam zamanında yetişti Cami önünde soyunup kendine zarar vermeye çalıştı, polis tam zamanında yetişti
20:59 İBB Ulaşım’ın sosyal medya hesabı, Bakan Şimşek’in açıklamasını küfürlü paylaştı İBB Ulaşım'ın sosyal medya hesabı, Bakan Şimşek'in açıklamasını küfürlü paylaştı
20:48 Kastamonu’da Özel Tema Koleji yöneticileri tarafından öğretmenlere saldırı Kastamonu'da Özel Tema Koleji yöneticileri tarafından öğretmenlere saldırı
20:38 Consensys, SEC tarafından dava edildi Consensys, SEC tarafından dava edildi
19:25 Moody’s: Türkiye’nin gri listeden çıkarılması yabancı yatırımları artıracak Moody's: Türkiye'nin gri listeden çıkarılması yabancı yatırımları artıracak
19:11 Biden ve Trump’ın canlı yayındaki tartışmasına Türkiye’nin tanıtımının yapıldığı reklam damgasını vurdu Biden ve Trump'ın canlı yayındaki tartışmasına Türkiye'nin tanıtımının yapıldığı reklam damgasını vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2024 08:50:52. #1.13#
SON DAKİKA: Esenler'de Telif Hakları ve Yeni Medya Düzeni Sempozyumu Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement