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Esenler'de Telif Hakları ve Yeni Medya Düzeni Sempozyumu gerçekleştirildi

İSTANBUL - Esenler Belediyesi ve Anadolu Yayıncılar Derneği işbirliğiyle 'Telif Hakları ve Yeni Medya Düzeni Sempozyumu gerçekleştirildi. Sempozyumda, dijitalleşmeyle birlikte yeniden şekillenen medya ve gelişen iletişim teknolojileri masaya yatırıldı.

Esenler Belediyesi ve Anadolu Yayıncılar Derneği işbirliği ile düzenlenen "Telif Hakları ve Yeni Medya Düzeni Sempozyumu" Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Esenler Belediyesi ev sahipliğindeki sempozyum, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle düzenlendi. Sempozyuma, Telif Hakları Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Şükriye Şirin, Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş, Kanal D Ankara Temsilcisi Zafer Şahin, Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet, Türk Medya Dijital Genel Yayın Yönetmeni Serkan Fıçıcı, GDH Dijital Yayıncı Cüneyt Polat, Basın İlan Kurumu Yönetim ve Dijital Medya Koordinatörü İdris Armağan Çam, Dijital Yayıncı Bahar Feyzan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda dijitalleşmeyle yeniden şekillenen medya ve gelişen iletişim teknolojileri masaya yatırıldı. Sempozyumda dijital yayınlar, radyo, televizyon, gazete ve ajansları ilgilendiren telif hakları ve yeni medya düzenlemeleri konuşuldu. Programda gazetecilerle birlikte yetkili kurum ve kuruluş temsilcileri, yayıncıların hakları, dijital telif yasası, dijital yayıncılık sektöründe yaşanan sorunlar, yeni medya düzeni ve iletişim konularını ele alındı. Öte yandan, sempozyumda medya sektörüyle ilgili yapılması düşünülen ya da planlanan yenilikler, beklentiler ve uygulamalar hakkında bilgi paylaşımı yapıldı.