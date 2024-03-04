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Esenler'de "Uzayın Derinliklerine Yolculuklar" piyano resitali büyük beğeni topladı

İSTANBUL - Esenler'de "Müzikli Söyleşi" programına katılan müzisyen Tuluyhan Uğurlu, uzay görüntüleri ile beraber "Uzayın Derinliklerine Yolculuklar" isimli piyano resitali gerçekleştirdi.

Esenler Belediyesi tarafından müzisyen Tuluyhan Uğurlu'nun katılımıyla "Müzikli Söyleşi" programı düzenlendi. Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen programa vatandaşların yoğun ilgisi olurken söyleşi sırasında Uğurlu, NASA'nın uzay görüntüleri eşliğinde "Uzayın Derinliklerine Yolculuklar" adlı eserini ilk kez müzikseverlerin ilgisine sundu. Piyano ve uzay görüntüleri eşliğinde gerçekleşen piyano resitaline gelen Esenlerli vatandaşlar, keyifli anlar yaşadı.

"Görüntülerle müzik, sanatseveri daha çok cezbediyor"

Programda konuşan müzisyen Tuluyhan Uğurlu, "Ben Esenler'e koşa koşa geliyorum. Burada sanatsal faaliyetlere, müziğe, şiire, hat sanatına, resme büyük ilgi olduğunu biliyorum. 'Uzayın Derinliklerine Yolculuklar' aslında müzikte bir devrim çünkü görüntülerle müzik. Sadece müzik değil. Kainatın derinliklerine gittikçe insanın yalnızlığını, ne kadar aciz olduğunu ama o aciziyetten bütün kainatı ilimle, irfanla, pozitif ilimle, sanatla, kültürle, iman ve inançla nasıl kuşatabileceğini anlatan bir proje. Toz zerresiyiz. Niye birbirimizi üzüyoruz. Niye hala yardım bekleyen 700-800 kişinin üzerine sanki hepsi teröristlermiş gibi bombalar yağdırıyoruz. 3 kuruş petrolden daha fazla gelir elde etmek için bu ne hırstır? Bu görüntülerle müzik, sanatseveri daha çok cezbediyor. Daha çok kendine çekiyor. Bir de sanatçı ne anlatmak istediğini anlatabiliyor. Ben ne istiyorsam 1.5 saatte o insana onu vermeliyim. İlk başta görüntülerle müziğe tepkiler oldu. Yurtdışında çok sevildi. Avrupa rasathanelerinden ve NASA'dan bana görüntüler geliyordu. O görüntülere ben müzikler yaparak hem onlara gönderiyordum hem de kendim konserlerimde seslendiriyordum. Gergin seçim ortamında başlamak çok iyi oldu çünkü çok gerildik. Hiçbir şey insanın sağlığından geleceğe ümitle bakmasından başka hiçbir şeye ihtiyacı yok. Mekikle aya gideceğiz. Oraya aslan gibi kendi bayrağını çeken ilk 10 ülkeden olacağız. Ondan sonra Mars misyonlarına katılacağız. Esenler Belediyesinin böyle bir şeye destek olması ve gönlünü koyması çok iyi oldu. Bu başarıya ulaşacaktır diye düşünüyorum" dedi.