Esenler'de Zeka Oyunları Şampiyonası 2025 Yılı Lansmanı Yapıldı - Son Dakika
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Esenler'de Zeka Oyunları Şampiyonası 2025 Yılı Lansmanı Yapıldı

Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen Zeka Oyunları Şampiyonası'nın 2025 yılı lansmanı, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri katılımıyla gerçekleştirildi. Programda çeşitli oyunlar için kura çekimi yapıldı ve katılımcılar arasında heyecan dolu anlar yaşandı.

26.11.2024 16:28
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Esenler'de Zeka Oyunları Şampiyonası'nda yeni dönem başlıyor

İSTANBUL - Esenler Belediyesi tarafından "Aklını Kullan, Ödülü Kazan" sloganıyla düzenlenen Zeka Oyunları Şampiyonası'nın 2025 yılı lansmanı ve kura çekimi gerçekleşti.

Esenler Belediyesi ve Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen Zeka Oyunları Şampiyonası'nda yeni dönemin heyecanı yaşanıyor. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşen lansmana ilkokul, ortaokul ve lise öğrenci grupları katılacak. Mangala, koridor, hedef 5, reversi, pentago ve quarto oyunları için öğrenciler arasında kura çekimi yapıldı. Programa Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Hasa Taşçı, öğretmen, öğrenci ve velilerin katılımıyla gerçekleşti. Programa Bozdağ Film Başkan Vekili Hüseyin Özçelik, İbn-i Sina ve Kuruluş Osman dizisi çocuk oyuncuları da katıldı. Sinevizyon gösterimin yapılacağı programda 'Dünya Çocuk Hakları Günü Korosu' da sahne aldı.

Programda konuşan Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Hasa Taşçı, "Dünyanın en zor şeyi zeki insanların karşısında konuşmak. Zeka oyunları şampiyonasına katılan gençlerin karşısında konuşma yapmak. Tehlikeli bir şeydir. İbn-i Sina gerçekten zeki bir adam 11'inci yüzyılın başında yaşamış. Etkisi halen bugüne kadar devam eden sadece bir hekim değil, bir filozof, astronom, müzisyen. Zeki bir insanın zekasını insanlığa faydası için kullanıldığında ortaya neyin çıktığı gösteren bize bir örnek İbn-i Sina'dır. Bütün insanlığa faydalı bir aktördür. Buradan çıkan İbn-i Sina, Farabi, Ali Kuşçu yüzlerce alim birisi olma yolunda çalışırsınız" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Esenler'de Zeka Oyunları Şampiyonası 2025 Yılı Lansmanı Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenler'de Zeka Oyunları Şampiyonası 2025 Yılı Lansmanı Yapıldı - Son Dakika
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