Esenyurt Belediyesi Kurban Bayramı Öncesi Temizlik Seferberliği Başlattı

Esenyurt Belediyesi'nden Kurban Bayramı öncesi temizlik seferberliği

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi ilçe genelinde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Belediye ekipleri, cadde ve sokakları mobil temizlik araçlarıyla süpürerek tazyikli suyla yıkadı. Temizlik çalışmaları, vatandaşların bayramı hijyenik ve sağlıklı bir ortamda geçirebilmeleri için titizlikle yürütüldü.

İbadethaneler de bayram namazına hazırlık kapsamında dip köşe temizlendi. Cami içi ve çevresinde detaylı temizlik yapan ekipler, vatandaşların gönül rahatlığıyla ibadet edebilmesi için yoğun mesai harcadı. Yetkililer, ilçe sakinlerine huzurlu ve sağlıklı bir bayram ortamı sunmak amacıyla bayram süresince de temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürecek.

Tüm cadde ve sokaklar temizlendi

Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Ömer Özkaradeniz, yapılan çalışmalarla ilgili şunları söyledi: "Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak mahallelerimizde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Tüm sokaklarımızı temizleyerek bayrama hazır hale getirdik. Tüm Esenyurtlulara hayırlı bayramlar diliyoruz."

"Sokaklarımız her zaman temiz"

Yenikent Mahallesi Muhtarı Yener Cimşit ise belediyeye yürüttüğü temizlik çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, "Vatandaşlarımızın bayramı daha hijyenik bir ortamda geçirmeleri için çalıştılar. Her zaman sokaklarımız böyle temiz. Temizlik personelleri buna dikkat ediyor. Belediyemize çok teşekkür ederiz" dedi.