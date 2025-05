Esenyurt Belediyesi'nden Yetim ve Öksüz Çocuklara At Çiftliği Gezisi

Esenyurt Belediyesi'nden çocuklara at çiftliği gezisi

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi Tebessüm Durağı birimi tarafından düzenlenen etkinlikte At Çiftliği Tesisi'ni gezen çocuklar, hem eğlendi hem de unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Esenyurt Belediyesi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Tebessüm Durağı birimi aracılığıyla yetim ve öksüz çocuklara yönelik sosyal destek çalışmalarını sürdürüyor. Her hafta farklı etkinliklerle çocukların gelişimine katkı sunan birim, bu hafta çocukları at çiftliğiyle buluşturdu. İlk kez atlarla tanışan çocuklar, hayvanlarla iç içe vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadı. At binme, hayvanları besleme ve doğayla iç içe geçirilen saatler, çocuklar için hem öğretici hem de keyifli anlara sahne oldu. Esenyurt Belediyesi, çocukların sosyal hayata katılımını destekleyen bu tür etkinlikleri düzenli olarak sürdürmeyi hedefliyor.

"Çocuklarımızın yanında oluyoruz"

Esenyurt Belediyesi Tebessüm Durağı birimi görevlisi Yağmur Kabakçı, çocuklarla çok keyifli zamanlar geçirdiklerini ifade ederek şöyle konuştu: "Bu birimde, yetim ve öksüz çocuklarımızın yanında olarak onların hayatlarına dokunmaya çalışıyoruz. Her hafta farklı etkinlikler planlayarak çocuklarımızla birlikte keyifli zaman geçiriyoruz. Bu haftaki gezimiz at çiftliğineydi. Çocuklarımız, hayatlarındaki bu ilk deneyimi bizimle yaşamak istediler. Atlarla tanıştılar, onları sevdiler, bindiler ve doyasıya eğlendiler. Bugünü birlikte, neşe içinde tamamladık. Bizimle birlikte bu yolculukta olan herkese teşekkür ediyoruz"