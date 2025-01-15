Esenyurt'ta Görme Engellilere Özel Sesli Kitap Kütüphanesi Açıldı - Son Dakika
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Genel

Esenyurt'ta Görme Engellilere Özel Sesli Kitap Kütüphanesi Açıldı

Esenyurt Belediyesi, görme engellilere özel sesli kitapların yer aldığı Engelsiz Kütüphane'yi açtı. Gönüllülerin seslendirdiği kitaplarla, engelli bireylerin bilgiye erişim imkanı artırılıyor.

15.01.2025 00:33
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Esenyurt'ta görme engellilere özel kütüphane

Esenyurt'ta çok özel bir kütüphane: Engeller sesli kitaplarla aşılıyor

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi'nin hizmete açtığı Tarihi Çeşme Halk Kütüphanesi, görme engelliler için çok özel bir bölümü bünyesinde barındırıyor. Gönüllüler tarafından seslendirilen sesli kitapların yer aldığı Engelsiz Kütüphane, görme engelli vatandaşlara ilgi duydukları kitapları dinleme olanağı sunuyor.

Herkesin dilediği bilgiye ulaşabileceği şekilde düzenlenen Esenyurt Belediyesi Tarihi Çeşme Halk Kütüphanesi, görme engelli bireyler için de birçok fırsatı bünyesinde barındırıyor. 22 bin kitap kapasiteli kütüphane içerisinde yer alan Engelsiz Kütüphane de görme engelliler için sesli kitap kaydı imkanı bulunuyor. Onlarca kitapsever, bu alanda gönüllü okuyuculuk yaparak, kitaplara sesleriyle hayat veriyor. Seslendirmelerin ardından gerekli kontrolden geçirilen kitaplar, GETEM (Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı) arşivine yüklenerek engelli bireylerin erişimine açılıyor.

Kitaplar gönüllülerin sesiyle hayat buluyor

Hafta içi her gün Engelsiz Kütüphane'ye gelerek gönüllü okuyuculuk yapan Neslihan Kayıkçı, "Biz, gören bireyler olarak yazılı bütün kaynaklara istediğimiz anda ulaşabiliyoruz ama görme engelliler bizim sesimizle bu kaynaklara ulaşabiliyor. Bu yüzden kitapsever bütün gönüllü okuyucuları buraya davet ediyorum. Kitaplara ses olacaksınız ve görme engellilerin ulaşmasına olanak sağlayacaksınız" dedi.

"Herkesi gönüllü okuyucu olmaya davet ediyorum"

Görme engelli arkadaşları için kitap seslendiren 10 yaşındaki Perçin Deli ise şöyle konuştu: "Görme engelli arkadaşlarım için kitap seslendiriyorum. Onların bilgi sahibi olması ve benim de bilgi sahibi olmamı destekliyor. İkimize de katkı sağlıyor. Bu durum beni çok mutlu ediyor. Herkesi gönüllü okuyucu olmaya davet ediyorum."

"Birçok kitabı farklı seslerden dinleme imkanı buldum"

Kitapseverleri ve bu önemli işe katkı sunmak isteyen kitapsever gönüllüleri kütüphaneye davet eden Esenyurt Belediyesi Engelsiz Kütüphane personeli Aslıhan Kayıkçı, "Her alanda okuyucuya ve her alanda kitaba ihtiyacımız var. Kitapların seslendirilerek kaynak haline getirilmesi, herkes tarafından erişilebilir olması açısından çok önemli. Ben de bir kullanıcı olarak bu kütüphanede birçok kitabı, farklı seslerden dinleme imkanı buldum. Özellikle çocuk okuyucularımız tarafından çocuk kitaplarını dinlemek aşırı keyifliydi" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Esenyurt'ta Görme Engellilere Özel Sesli Kitap Kütüphanesi Açıldı - Son Dakika

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