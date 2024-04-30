Esenyurt'ta Ters Yöne Girişi Engelleme Çabaları - Son Dakika
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Genel

Esenyurt'ta Ters Yöne Girişi Engelleme Çabaları

Esenyurt'ta ters yöne girişi engellemek için konulan kapan, sürücüleri durduramadı. Kapan engelini aşmak için dakikalarca uğraşan ve paspas yardımıyla geçen gençler kameraya yansıdı. Bölgede çalışan Ali Gürsoy, duruma tepki göstererek, kazaların devam ettiği sokakta kapanın çözüm olmadığını belirtti.

30.04.2024 00:37  Güncelleme: 00:47
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Esenyurt'ta bir garip "kapan" hikayesi... Kapan engelini dakikalarca uğraşarak paspas ile aşan gençler, kameraya böyle yansıdı

Ters yöne girişi engellemek için konulan kapan, sürücüleri durduramadı

İSTANBUL - Esenyurt'ta ters yöne girişi engellemek için sokağa konulan kapan, sürücüleri durduramadı. Kapan engelini aşmak için dakikalarca uğraşan ve paspas yardımıyla geçen gençler kameraya yansıdı. Bölgede çalışan Ali Gürsoy, "Sürücülerin ısrarını anlamıyoruz. Bu sokağın sonunda ne var biz de merak ediyoruz" diyerek duruma tepki gösterdi.

Akçaburgaz Mahallesi'nde sürekli kazaların yaşandığı 1566 Sokak'ta ters yön ihlalini engellemek için belediye ekiplerince kapan konuldu. Ancak kapanlı önlem, kural tanımaz sürücüleri durduramadı. Sokakta kapan olduğunu bilen birçok sürücü, çeşitli yöntemlerle engelleri aşarak yolunda devam etmeye çalıştı. 100 metre ilerideki dönüşü kullanmak yerine dakikalarca uğraşarak paspas yöntemi ile kapanı aşan gençler kameraya yansıdı.

Kazaların devam ettiği sokakta bazı sürücülerin ise dikkatsizce kapana girerek lastiklerini patlattığı görüldü. Kapana giren bir sürücü ise, şans eseri lastiği patlamadan yoluna devam etti.

"Bu sokağın sonunda ne var biz de merak ediyoruz"

Bölgede çalışan Ali Gürsoy, "Burası meşhur sokağımız. Sürekli kaza oluyordu. Belediye ekiplerince kapan konuldu. Bu kez de kaldırımdan geçmeye çalışan, paspas koyanlar oluyor. Sokağın sonunda ne var biz de merak ediyoruz. Kaldırımdan geçmeye çalışan, paspas koyanlar var. Kapan da çözüm olmadı. Bilinçli olarak ihlal ediliyor. Kapanı gördükleri halde geçmeye çalışıyorlar. Yüz metre ileride dönüş yok. Yüz metre dolanmaktansa dakikalarca uğraşıp kapanı geçmeye çalışıyorlar" dedi.

Sokakta birçok trafik kazasının yaşandığını anlatan Gürsoy, bazı sürücülerin ise dikkatsizce kapandan geçerek lastiklerini patlattığını söyledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Esenyurt'ta Ters Yöne Girişi Engelleme Çabaları - Son Dakika

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