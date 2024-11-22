Eskişehir'de Kent Lokantası'nın Depreme Dayanıksız Olduğu İddia Ediliyor

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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşın canını hiçe saydığı iddiası

Kent Lokantası binası depreme dayanıksız olduğu halde açılmış

AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak:

"Depreme dayanıksız olduğu için boşaltılan eski Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı binası Kent Lokantası yapıldı"

"Vatandaşın canını hiçe sayan vurdum duymazlığa anlam veremiyoruz"

ESKİŞEHİR - AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Kent Lokantasının bulunduğu binanın depreme dayanıksız olduğunu ifade ederek, "Can güvenliğini hiçe sayan bir yapıda bu vurdum duymazlık nedir? Anlam veremiyoruz" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından 24 Eylül 2024 tarihinde açılan Kent Lokantası binası hakkında depreme dayanıksız olduğu iddia edildi. İddialara göre, binanın depreme dayanıksız olduğu 3 yıldır biliniyordu. Buna rağmen belediye tarafından vatandaşın canı hiçe sayılarak, bina Kent Lokantası yapıldı. Yüzlerce vatandaşın yemek yediği binanın taşınması gündemde.

"Vatandaşın canını hiçe sayan vurdum duymazlığa anlam veremiyoruz"

Konuyla ilgili konuşan AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, binanın eski Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı binası olduğunu ve depreme dayanıksız olmasından dolayı boşaltıldığını hatırlattı. Binanın boşaltılmasının üzerinden yaklaşık 2 yıl geçtikten sonra Kent Lokantası yapıldığına dikkat çeken Albayrak, "Orası eskiden Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığının olduğu yerdi. Depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle orayı 2 yıl önce taşımışlardı. Şuanda orayı Kent Lokantası yaptılar. Gerçekten vatandaşın canını hiç sayan bir yapıya sahip olduklarını gösteriyorlar. Hatırlarsanız, 56 yıllık bir su deposunu şu an kız yurdu olarak hizmete açıldı. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin bu konuda kapsamlı çalışmalar yapması gerekiyor. Ancak gelinen noktada Eskişehir'in ciddi bir kentsel dönüşüm sorunuyla karşı karşıya olduğu, depreme dayanıksız binaların sayısının her geçen gün arttığı ve buna rağmen hiçbir somut adım atılmadığı görülüyor. Bundan bir hafta önce bina yıkım esnasında plansız ve tedbirsiz yol yürümelerinden dolayı kaza meydana geldi. İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı tarafından yapılan açıklamada 6 bin binanın yıkılmasına dikkat çekti. Bizim ısrarla kentsel dönüşüm dediğimizdeki maksadı buydu. Can güvenliğini hiçe sayan bir yapıda bu vurdum duymazlık nedir? Anlam veremiyoruz" diye konuştu.