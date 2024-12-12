Evlat Acısı ve Esad’a Tepki - Son Dakika
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Genel

Evlat Acısı ve Esad’a Tepki

Reyhanlı'daki saldırıda evlat kaybeden Döne Diken, Esad'a karşı sert tepkilerini dile getirdi.

12.12.2024 22:10
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Reyhanlı saldırısında evladı vefat eden anne: "Biz evlat acısı gördüysek, inşallah Esad da görür"

Döne Diken: "Evlatlarımız ölünce Esad'ın eline ne geçti"

HATAY - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te meydana gelen bombalı saldırıda evladını kaybeden Döne Diken, "Bu kadar insan öldü, Esad'ın eline ne geçti" diyerek rejim yönetimine tepki gösterdi.

Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013 tarihinde Suriye rejimine bağlı bir grup tarafından arka arkaya 2 bombalı saldırı gerçekleştirilmiş ve 53 kişi vefat etmişti. Esad, 2011'de başlayan iç karışıklık sonrası Suriye'de ve ülkemizde çok sayıda insanın ölümüne neden olmuştu. Esad'ın geçtiğimiz günlerde görevi bırakarak ülkeyi terk etmesiyle Reyhanlı saldırısında 32 yaşındaki evladı vefat eden Ali Diken'in annesi Döne Diken'in de yüreğine su serpildi.

"Biz evlat acısı gördüysek, inşallah Esad da görür"

Evladının acısını her gün yaşadığını dile getiren Döne diken, "Benim oğlum çarşıda gerçekleştirilen bombalı saldırıda vefat etti. Bu bombalı saldırıyı Esad yaptırdı. Biz evlat acısı gördüysek, inşallah kendisi de görür. Bu kadar insan öldü, Esad'ın eline ne geçti. Bıraktı, kaçtı ama evlatlarımızın acısı içimizde kaldı. Kendi de bizim yaşadığımızı yaşasın. İçim yanıyor, oğlumun fotoğrafını görünce öldüğüne inanamıyorum. Her gün acı çekiyorum, şuan ölmüş gibi hissediyorum. Ben oğlumu unutamıyorum" dedi.

"Evlatlarımız ölünce Esad'ın eline ne geçti"

Esad'ın ülkeyi terk etmesiyle herkesin mutlu olduğunu dile getiren Diken, "Kan son buldu, herkes çok mutlu. Esad, kendi ettiğini buldu. Evlatlarımız ölünce Esad'ın eline ne geçti. Esad, acıyı bıraktı gitti ve inşallah evladında görür. Herkes ülkesine koşuyor. Esad ölünce bayram ettim, keşke çoktan kaçıp gitseydi. Esad'ın kaçmasına çok sevindim" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Evlat Acısı ve Esad’a Tepki - Son Dakika

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