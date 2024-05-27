Evliliklerinin 17. yıl dönümünü Galatasaray şampiyonluğuyla beraber kutladılar - Son Dakika
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Genel

Evliliklerinin 17. yıl dönümünü Galatasaray şampiyonluğuyla beraber kutladılar

Artvin'in Arhavi ilçesinde yaşayan Levent ve Mehtap Durmuş çifti, evliliklerinin 17. yıl dönümünü ve Levent Durmuş'un 39. yaş gününü Galatasaray şampiyonluğuyla beraber kutladılar. Levent Durmuş, eşi ve çocukları için özel bir program hazırlayarak bu özel günü Sarı-Kırmızılı renklere olan tutkusuyla birleştirdi. Galatasaray'ın kazandığı şampiyonluk, Durmuş ailesi için bu özel günü daha da anlamlı kıldı.

27.05.2024 20:44
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Evliliklerinin 17. yıl dönümünü Galatasaray şampiyonluğuyla beraber kutladılar

ARTVİN - Artvin'in Arhavi ilçesinde yaşayan Levent ve Mehtap Durmuş çifti, evliliklerinin 17. yıl dönümünü ve Levent Durmuş'un 39. yaş gününü Galatasaray şampiyonluğuyla beraber kutladılar.

Artvinli çift 17 yıllık evlilik yıldönümlerini ve Levent Durmuş'un 39. yaş gününü büyük bir coşkuyla kutladı. Bu özel gün, sadece bir doğum günü ve evlilik yıldönümünden ibaret değildi; aynı zamanda Galatasaray'ın şampiyonluk maçına denk gelmesiyle unutulmaz bir anıya dönüştü.

Levent Durmuş, 17 yıldır her evlilik yıldönümünde eşi Mehtap Durmuş'a farklı sürprizler ve özel konseptlerle kutlamalar hazırlıyor. Bu yıl da, 26 Mayıs'ta, hem doğum günü hem de evlilik yıldönümünü Sarı-Kırmızılı renklere olan tutkusuyla birleştirerek eşi ve çocukları için özel bir program hazırladı.

Çifte mutluluk yaşadığını belirten Durmuş "Evlilik yıldönümümüzü ve doğum günümü Galatasaray'ın şampiyonluk maçına denk getirmek benim için büyük bir mutluluk. Bu tarihin, Galatasaray'ın şampiyonluk günü olması, bize çifte sevinç yaşattı. Ailemden sonra ikinci sevdam olan Galatasaray'a bu özel günde şampiyonluk armağan ettiği için yürekten minnettarım" dedi.

Durmuş ailesi, Sarı-Kırmızı renklerle süslenmiş evlerinde, büyük bir heyecanla Galatasaray'ın şampiyonluk maçını izledi. Maçın ardından, ailenin oğlu tulum çalarak kutlamalara renk kattı. Galatasaray'ın kazandığı şampiyonluk, Durmuş ailesi için bu özel günü daha da anlamlı kıldı. Levent Durmuş, "Eşim, çocuklarım ve Galatasaray, hayatımda en değer verdiğim şeyler. 39. yaş günümde ve evlilik yıldönümümüzde bize şampiyonluk armağan eden Galatasaray'a minnettarım" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Evliliklerinin 17. yıl dönümünü Galatasaray şampiyonluğuyla beraber kutladılar - Son Dakika

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