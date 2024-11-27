Eyüpsultan Belediyesi'nden Şaşırtan Teklif: Borca Karşı Mezarlık Verildi - Son Dakika
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Eyüpsultan Belediyesi'nden Şaşırtan Teklif: Borca Karşı Mezarlık Verildi

Eyüpsultan Belediyesi\'nden Şaşırtan Teklif: Borca Karşı Mezarlık Verildi

Eyüpsultan Belediyesi, alacaklı Yılmaz Kurt'a yaklaşık 4 milyon lira borcu karşılığında mezarlık arazisi teklif etti. Kurt, tarihi mezarların bulunduğu bu araziyi nasıl kullanacağını sordu ve belediyeden açıklama bekliyor.

27.11.2024 11:34  Güncelleme: 11:40
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İstanbul'da ilginç olay... Eyüpsultan Belediyesi borcuna karşılık mezarlık verdi

Eyüpsultan Belediyesi'nden alacaklı Yılmaz Kurt isyan etti: "Ben mezarlığı alıp ne yapacağım"

Tarihi mezarların yer aldığı arazi böyle görüntülendi

İSTANBUL - Eyüpsultan Belediyesi, matbaa işi yapan şirket sahibi Yılmaz Kurt'a yaklaşık 4 milyon lira borçlandı. Belediyenin, Kurt'a olan borcuna karşılık mezarlık arazisi teklif ettiği ortaya çıktı. Mezarlık arazisi teklifine isyan eden Kurt, "1 aydır devam eden görüşmelerde, 'Bu mezarlığı icraya verip satabilirsiniz, tahsilatı o şekilde yapabilirsiniz' denildi. Ben şimdi bu mezarlığı ne yapacağım? Tarihi bir mezarlık. Belediyenin buna bir cevap vermesi lazım. Halktan çok kötü tepkiler alırız, yüzyıllık mezarlar var burada. Ben mezarları kaldıramam zaten" dedi. Tarihi mezarların yer aldığı borç karşılığı verilen arazi havadan görüntülendi.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından Moment Medya Reklam Organizasyon ve Bilişim Hizmetleri Ticaret A.Ş.'ne verilen matbaa işi 29 Aralık 2023 tarihinde tamamlanarak teslim edildi. Ancak firma sahibi Yılmaz Kurt, alacağı yaklaşık 4 milyon lirayı belediyeden tahsil edemeyince 1 ay önce yasal yollara başvurdu. Yasal süreç çerçevesinde Eyüpsultan Belediyesi'nin mal beyanında bulunması istenildi. Eyüpsultan Belediyesi'nden alacaklı şirket sahibi Yılmaz Kurt'a borca karşılık 'Ağaçlık Mahallesi 216 parsel sayılı taşınmaz' gösterilerek, icraya verip satışının yapılabileceği söylendi. Kurt'un yaptığı araştırmanın ardından beyan edilen arazinin mezarlık olduğu ortaya çıktı. Yılmaz Kurt, mezarlık teklifine isyan ederken, tarihi mezarların da yer aldığı arazi havadan görüntülendi.

"Mal beyanı olarak bana mezarlığı gösterdiler"

Eyüpsultan Belediyesi'nin borcuna karşılık mezarlık arazisi teklif ettiği şirketin sahibi Yılmaz Kurt, "Eyüpsultan Belediyesi'ne bir matbaa işi yaptım. İşleri teslim ettim. Ödeme istediğimde, ödemeye yanaşmadılar. Bende avukatım vasıtasıyla almaya gittim. İcra takibi başlatmak için Eyüpsultan Belediyesi'nden mal beyanında bulunmasını istedim. Mal beyanı olarak da bana bu mezarlığı gösterdiler. 'Bu mezarlığı icraya verip satabilirsiniz, tahsilatı o şekilde yapabilirsiniz' denildi. Ben şimdi bu mezarlığı ne yapacağım? Tarihi bir mezarlık. İçinde mezarlar var. Yaklaşık 4 milyon civarında alacağım var. Bundan sonra mezarlığı icra yoluyla satışa çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

"Arazide yüzyıllık mezarlar var"

Mezarlıkta tarihi mezarların bulunduğunu belirten Kurt, "Yaklaşık 1 aydır paramı tahsil etmek için görüşmeler gerçekleştiriyorum. Bana bir dönüş yapmadılar. En sonunda ben kendilerinden mal beyanında bulunmalarını istedim. Aslında Eyüpsultan Belediyesi'nin çok malı var ama sadece bu mezarlığı gösterdiler bana. 'Bu mezarlık sizin alacağınıza karşılık gelir' dediler. Avukatım Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı ve ilgili kişilerle görüştü. Ödemeyle alakalı dönüş alamadık. O yüzden bu yola başvurduk. Ben bu mezarlığı icra yoluyla satışa sunacağım, alabilirsem alacağım ama ben bu mezarlığı ne yapacağım? Burada köylüler, yatan insanlar var. Ben bu mezarlığı nasıl boşalttıracağım? Tahliye talebinde bulunacağım ama tahliye edebilecekler mi? Belediye satabileceğimi söylüyor ama hadi ben sattım, satılmadı diyelim ben aldım. Ama buradaki mezarları ne yapacağız? Belediyenin buna da bir cevap vermesi lazım. Halktan da çok kötü tepkiler alırız, yüzyıllık mezarlar var burada. Ben mezarları kaldıramam zaten" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Eyüpsultan Belediyesi'nden Şaşırtan Teklif: Borca Karşı Mezarlık Verildi - Son Dakika

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