Fatih Belediye Başkanı Turan: 'Yadigar Kahvesi bir vefa ve gelecek projesidir' - Son Dakika
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Fatih Belediye Başkanı Turan: 'Yadigar Kahvesi bir vefa ve gelecek projesidir'

Fatih Belediye Başkanı Turan: \'Yadigar Kahvesi bir vefa ve gelecek projesidir\'

Fatih Belediyesi tarafından 60 üstü vatandaşlara hizmet veren Yadigar Kahvesi 1'inci yılını kutladı. Fatih Belediye Başkanı Turan, 'Yadigar Kahvesi bir vefa ve gelecek projesidir' dedi.

21.02.2024 14:18  Güncelleme: 14:24
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Fatih Belediye Başkanı Turan: "Yadigar Kahvesi bir vefa ve gelecek projesidir"

İSTANBUL - Fatih Belediyesi tarafından 60 üstü vatandaşlara hizmet veren Yadigar Kahvesi 1'inci yılını kutladı. Fatih Belediye Başkanı Turan, "Yadigar Kahvesi bir vefa ve gelecek projesidir" dedi.

60 yaş üzeri vatandaşlarımızın rahatlıkla sosyalleşip, eğlenebileceği bir mekan olarak hazırlanan Yadigar Kahvesi, haftanın 6 günü Fatihlileri ağırlıyor. Haftanın 6 günü saat 10.00'da açılıp 18.00'de kapanan Yadigar Kahvesi'nde 60 yaş üzeri vatandaşlar için kitap okuma, müzik, gezi, oyun, psikoloji ve sağlık atölyelerinin yanı sıra FitFatih egzersizleri gibi etkinlikler de yer alıyor.

60 yaş üzeri vatandaşların rahatlıkla sosyalleşip, eğlenebileceği bir mekan olarak hazırlanan Yadigar Kahvesi 1'inci yıl kutlaması Başkan Turan'ın katılımıyla gerçekleşti. 450 büyüğümüzün öğle yemeğinde buluştuğu etkinlikte 1.yıla özel pasta kesilirken Fatih Belediye Başkanı Turan için sürpriz doğum günü yapıldı.

Başkan Turan, kendisi için yapılan doğum günü için "Benim için bir sürpriz oldu. Doğum günü yapmaya alışık olan biri değilim ama çocuklarım doğduktan sonra eşim sayesinde kutlamaya başladık. Çok teşekkür ederim. Bu doğum günü pastasını Yadigar Kahve'sinin 1'inci yıl olarak keseceğim" dedi.

"Yadigar Kahvesi bir vefa ve gelecek projesidir"

Yadigar Kahve'nin 1' yılında konuşan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "Gelecekle ilgili projeler konuşulurken hep gençlerden bahsedilir. Oysa biz Yadigar Kahvesini hayata geçirirken, bunu bir gelecek yatırımı olarak tanımladık. Yadigar Kahve de bir vefa ve gelecek projesidir. O vakit geldiğinde, kendisine şefkatle sevgiyle açılmış bir kapı, bir dost meclisi, güzel vakit geçireceği bir mekan arayacağını biraz önce söyledik. İnsan hangi durumda olursa olsun bir dost meclisi arıyor. İşte Yadigar Kahvesi bu yönüyle bir gelecek projesidir" ifadelerini kullandı.

"Biz, sizleri Fatih'in hazineleri olarak görüyoruz"

Yadigar Kahve'yi en çok da büyüklerimizin yaşam bilgilerinden istifade etmek için kurduklarını söyleyen Başkan Turan, "Biz, sizleri Fatih'in hazineleri olarak görüyoruz. Bunu yürekten söylüyorum. Toplum olarak hem yaşamın kıymetini, hem de yaşam birikiminden istifade edebilmeyi bilmek gerek. Yadigar Kahvesi'ni de en çok bu amaçla açtık. Emeklilerimizin, kadın erkek bütün büyüklerimizin geleceğe ışık tutan deneyimlerinden, birikimlerinden, ufuklarından yararlanmayı ve burada oluşan sinerjiyi, toplumsal bir faydaya dönüştürmek istedik" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Fatih Belediye Başkanı Turan: 'Yadigar Kahvesi bir vefa ve gelecek projesidir' - Son Dakika

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