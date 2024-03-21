Fen Liseli Öğrencileri Down Sendromlu Çocuklara Unutamayacakları Bir Gün Yaşattı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Fen Liseli Öğrencileri Down Sendromlu Çocuklara Unutamayacakları Bir Gün Yaşattı

Bağcılar Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi öğrencileri, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında okullarında Down sendromlu çocuklar için bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte öğrenciler ve Down sendromlu çocuklar birbirinden eğlenceli anlar yaşadı. Öğrenciler, çocuklar için yüz boyama, takı yapma ve resim çizme etkinlikleri gerçekleştirdi ve onlara unutamayacakları bir gün yaşattı.

21.03.2024 19:51  Güncelleme: 19:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fen liseli öğrencileri Down sendromlu çocuklara unutamayacakları bir gün yaşattı

İSTANBUL - Bağcılar Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi öğrencileri, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında okullarında Down sendromlu çocuklar için bir etkinlik düzenledi. Birbirinden eğlenceli anların yaşandığı etkinlikte öğrenciler ve Down sendromlu çocuklar doyasıya eğlendi.

Bağcılar Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi öğrencileri 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Gününde Down sendromlu öğrenciler için bir etkinlik düzenledi. Düzenlenen etkinlikte lise öğrenciler Down sendromlu çocuklarla tek tek ilgilenirken beraber ettikleri dans sırasında eğlenceli görüntüler ortaya çıktı. Öğrenciler bunun yanı sıra çocuklar için hazırladıkları stantlarda onlarla birlikte yüz boyama, takı yapma ve resim çizme etkinlikleri gerçekleştirdi. Öğrenciler bir an olsun yanlarından ayırmadıkları çocuklara unutamayacakları bir gün yaşattı.

Keyifli vakit geçirdiklerini söyleyen Feriha Deniz Yılmaz, "Takı yaptığımız köşe de çocuklara boncuklarla bileklik yaptırılıyor. Bunun dışında boyama yaptığımız stantlar var. Biz de onların yüzlerini boyayarak balondan hayvanlar yaptık. Onlar çok mutlu çok eğleniyorlar. Biz de çok mutluyuz onlarla beraber olmaktan" dedi.

Eğlenceli etkinlikler yaptıklarını anlatan Zehra Üçyol, "Biz Down sendromlu kişilerin bir farklılıklarının olmadığını biliyoruz ve onların da bizler gibi bireyler olduğunu biliyoruz. Onların okuluna gittik ve onlarla tanıştık. Onlarla etkinlikler gerçekleştirmiştik. Sonra da 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde onları okulumuza çağırdık ve onlarla burada etkinlik yapıyoruz. Onlarla olmak çok eğlenceli ve çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Rehberlik Öğretmeni Hatice Kübra Çelik ise "Proje Haypader Özel Eğitim Uygulama Okulu öğretmenlerinin bizi ziyarete gelmesiyle ortaya çıktı. Önce gönüllü öğrencilerimizden seçtiğimiz bir grup öğrenciyle okullarına gittik. Öğrencilerimiz çocukların dersine girdi ve bir yakınlaşma fırsatı buldular. Orada daha yakından tanıdıkta sonra bir farkındalık oluştu ve daha sonra okulumuza gelerek nasıl bir etkinlik yapabiliriz onu planladık. Ekiplere ayrıldık köşeler hazırladık. Gerçekten çok büyük çaba sarf ettiler. Çok eğlenceli bir etkinlik ortaya çıktı. Şu an hiçbir öğrencimiz buradan ayrılmak istemiyor. Öğrencilerimiz çok mutlu oldular" dedi.

Kaynak: İHA

Necmettin Erbakan, Down Sendromu, Bağcılar, 21 Mart, Dünya, Eğitim, Genel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Fen Liseli Öğrencileri Down Sendromlu Çocuklara Unutamayacakları Bir Gün Yaşattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Elazığ'da Şubat Ayında 223 Trafik Kazası: 1 Ölü, 130 Yaralı
    11 Mar Elazığ'da Şubat Ayında 223 Trafik Kazası: 1 Ölü, 130 Yaralı

    Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı'nın yayımladığı istatistiklere göre, Elazığ'da şubat ayında meydana gelen 223 trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 130 kişi yaralandı. Kazaların çoğunluğu sürücü hatalarından kaynaklanmaktadır.

  • Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden 18 hırsızlık olayı aydınlatıldı, 154 kişi yakalandı
    11 Mar Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden 18 hırsızlık olayı aydınlatıldı, 154 kişi yakalandı

    Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda 18 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı ve aranan 154 kişi yakalandı. Çalışmalar sonucunda 7 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 4 kurusıkı tabanca ve 146 fişek ele geçirildi. Ayrıca 200 bin TL değerinde çalıntı inşaat malzemesi ve 3 oto da bulundu. Toplamda 238 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 154 şahıs yakalandı ve 58'i tutuklandı. Kayseri Emniyet Müdürlüğü, halkın can ve mal güvenliği için çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

  • Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Mart Ayı Personel Toplantısı Gerçekleştirildi
    11 Mar Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Mart Ayı Personel Toplantısı Gerçekleştirildi

    Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın Mart ayı personel toplantısı Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, üye memnuniyetinin sağlanması için yapılan çalışmalar ve ETSO Stratejik Planı çerçevesinde yürütülecek faaliyetler ele alındı.

  • Kayseri'de Narkotik Operasyonunda 87 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi
    11 Mar Kayseri'de Narkotik Operasyonunda 87 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

    Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 87 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında 65 kişi hakkında işlem yapıldı ve 16 kişi tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.

  • Kayseri'de Kaçakçılık ve Organize Suç Operasyonu: 38 Kişi Yakalandı
    11 Mar Kayseri'de Kaçakçılık ve Organize Suç Operasyonu: 38 Kişi Yakalandı

    Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda 8 olayda 38 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlar sonucunda ele geçirilen suç unsurları arasında 15 adet kaçak otomobil motoru, 19 adet cep telefonu, 205 adet cep telefonu aksesuarı, 1330 paket sigara ve 10 bin ABD doları bulunuyor. 9 kişi tutuklandı.

  • Manisa Güven Huzur Uygulaması: Şüpheliler Yakalandı, Trafik Cezaları Kesildi
    11 Mar Manisa Güven Huzur Uygulaması: Şüpheliler Yakalandı, Trafik Cezaları Kesildi

    Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 'Manisa Güven Huzur Uygulaması'nda çeşitli suçlardan aranan şüpheliler gözaltına alındı. Ayrıca, trafik kurallarına uymayan sürücülere de ceza kesildi. Uygulama kapsamında toplamda 5 bin 11 kişi sorgulandı, 5 aranan şahıs yakalandı. Trafik denetimlerinde ise bin 840 araç kontrol edildi ve 135 araç sürücüsüne toplamda 487 bin 509 TL para cezası uygulandı. Motosiklet denetimlerinde ise 31 motosiklet kontrol edildi ve 8 motosiklet sürücüsüne 31 bin 726 TL para cezası kesildi. Ayrıca, iş yerleri de denetlendi ve 4 gram esrar maddesi ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 6 kişiye adli işlem yapıldı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, denetimlerin devam edeceğini bildirdi.

  • TCDD Balıkesir Emekliler Derneği Genel Kurulunda Başkanlık Seçimi Yapıldı
    11 Mar TCDD Balıkesir Emekliler Derneği Genel Kurulunda Başkanlık Seçimi Yapıldı

    TCDD Balıkesir Emekliler Derneği yıllık olağan genel kurulunu gerçekleştirdi. Dernek Başkanlığına 4. kez Kutbi Çanak seçildi. Seçim sonrası Başkan Çanak, üyelere hitaben yaptığı konuşmada emekliler için yapacakları çalışmalardan bahsetti. Ayrıca, TCDD Emeklileri ve Mensupları Sosyal Yardım Derneği Genel Başkanı Orhan Altuğ, emekli memurların hakları için mücadele ettiklerini ve permi hakkının geri verilmesini istediklerini belirtti.

  • Yüreğir Ziraat Odası Başkanı: Çiftçilerin finansal sorunlarına önlem alınmalı
    11 Mar Yüreğir Ziraat Odası Başkanı: Çiftçilerin finansal sorunlarına önlem alınmalı

    Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, çiftçilerin finansal sorunlarını hafifletmek ve sektörü desteklemek amacıyla, banka kredi limitlerinin yükseltilmesi ve mevcut borçların ertelenmesi gibi önlemlerin alınması gerektiğini söyledi. Doğan, tarım sektörünün önemine dikkat çekerek, çiftçilerin desteklenmesinin tarım sektörünün sürdürülebilirliği ve gelecek nesillere güvenli bir tarım ortamı bırakmak için önemli bir adım olacağını belirtti.

  • Erzincan'da kaçakçılık operasyonunda 100 bin dal boş makaron ve 34 kilo tütün ele geçirildi
    11 Mar Erzincan'da kaçakçılık operasyonunda 100 bin dal boş makaron ve 34 kilo tütün ele geçirildi

    Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, S.F. isimli şahsın ikametinde ve aracında yapılan aramada 100 bin dal TAPDK bandrolü sökülmüş boş makaron ile TAPDK bandrolü sahte olduğu değerlendirilen 34 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

  • Ümraniye'de 92 spor sahası hizmete açıldı
    11 Mar Ümraniye'de 92 spor sahası hizmete açıldı

    Ümraniye Belediyesi tarafından ilçe genelinde yapımı tamamlanan 92 spor sahası gerçekleştirilen tören ile hizmete açıldı. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, açılışta yaptığı konuşmada İstanbul'da yaşanan ulaşım sorunlarına dikkat çekti.

  • Sakarya'da DEAŞ Terör Örgütüne Yönelik Operasyon: 33 Şüpheli Gözaltına Alındı
    11 Mar Sakarya'da DEAŞ Terör Örgütüne Yönelik Operasyon: 33 Şüpheli Gözaltına Alındı

    Sakarya'da yaklaşan yerel seçimler öncesinde eylem hazırlığında oldukları tespit edilen ve eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında gözaltına alınan DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu değerlendirilen 33 şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. İçişleri Bakanlığı suça, suçlulara ve terör olaylarına ilişkin çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

  • Sakarya'da DEAŞ Operasyonunda Gözaltına Alınan 33 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
    11 Mar Sakarya'da DEAŞ Operasyonunda Gözaltına Alınan 33 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

    Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.


18:50 CHP’li vekil Engin Altay, “Benim çırağımdı“ diyerek Özgür Özel’i kürsüye çağırdı CHP'li vekil Engin Altay, "Benim çırağımdı" diyerek Özgür Özel'i kürsüye çağırdı
17:34 Bakan Işıkhan: 28 Mart itibarıyla emeklilerin promosyonları hesaplara yatacak Bakan Işıkhan: 28 Mart itibarıyla emeklilerin promosyonları hesaplara yatacak
17:27 Silahlı saldırganlar, Nusret Gökçe’nin restoranını taradı Silahlı saldırganlar, Nusret Gökçe'nin restoranını taradı
17:25 Erdal Beşikçioğlu kazanıyor mu Etimesgut anketinin sonuçları yayınlandı Erdal Beşikçioğlu kazanıyor mu? Etimesgut anketinin sonuçları yayınlandı
13:58 Merkez Bankası faizi yüzde 50’ye yükseltti Merkez Bankası faizi yüzde 50'ye yükseltti
20:19 Planlanan görüşme neden gerçekleşmedi Ali Koç ve Dursun Özbek’in ortak dostundan açıklama var Planlanan görüşme neden gerçekleşmedi? Ali Koç ve Dursun Özbek'in ortak dostundan açıklama var
20:11 Gaziantep Araban Sarımsağı Avrupa Birliği’nden Coğrafi İşaret Tescili Aldı Gaziantep Araban Sarımsağı Avrupa Birliği'nden Coğrafi İşaret Tescili Aldı
18:07 Acun’dan Türk futbolu için bomba öneri: Yüzde 80’ini yok ederiz Acun'dan Türk futbolu için bomba öneri: Yüzde 80'ini yok ederiz
17:19 Seçim broşürü nedeniyle çıkan tartışmada 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti Seçim broşürü nedeniyle çıkan tartışmada 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
17:11 Elazığ’da Düğünde Eşini Öldüren Şahıs Tutuklandı Elazığ'da Düğünde Eşini Öldüren Şahıs Tutuklandı
16:47 3 çocuğunun annesini öldüren sanığın yargılanması başladı: Normal kafada da olsam eşimi öldürürdüm 3 çocuğunun annesini öldüren sanığın yargılanması başladı: Normal kafada da olsam eşimi öldürürdüm
16:33 Cem Yılmaz, yeni sevgilisi Necla Karahalil ile el ele görüntülendi Cem Yılmaz, yeni sevgilisi Necla Karahalil ile el ele görüntülendi
16:19 Mehmet Büyükekşi’den Süper Kupa sözleri: Fenerbahçe’den talep geldi, değerlendiriyoruz Mehmet Büyükekşi'den Süper Kupa sözleri: Fenerbahçe'den talep geldi, değerlendiriyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2024 21:00:34. #1.11#
SON DAKİKA: Fen Liseli Öğrencileri Down Sendromlu Çocuklara Unutamayacakları Bir Gün Yaşattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement