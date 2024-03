Genel

Fen liseli öğrencileri Down sendromlu çocuklara unutamayacakları bir gün yaşattı

İSTANBUL - Bağcılar Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi öğrencileri, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında okullarında Down sendromlu çocuklar için bir etkinlik düzenledi. Birbirinden eğlenceli anların yaşandığı etkinlikte öğrenciler ve Down sendromlu çocuklar doyasıya eğlendi.

Bağcılar Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi öğrencileri 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Gününde Down sendromlu öğrenciler için bir etkinlik düzenledi. Düzenlenen etkinlikte lise öğrenciler Down sendromlu çocuklarla tek tek ilgilenirken beraber ettikleri dans sırasında eğlenceli görüntüler ortaya çıktı. Öğrenciler bunun yanı sıra çocuklar için hazırladıkları stantlarda onlarla birlikte yüz boyama, takı yapma ve resim çizme etkinlikleri gerçekleştirdi. Öğrenciler bir an olsun yanlarından ayırmadıkları çocuklara unutamayacakları bir gün yaşattı.

Keyifli vakit geçirdiklerini söyleyen Feriha Deniz Yılmaz, "Takı yaptığımız köşe de çocuklara boncuklarla bileklik yaptırılıyor. Bunun dışında boyama yaptığımız stantlar var. Biz de onların yüzlerini boyayarak balondan hayvanlar yaptık. Onlar çok mutlu çok eğleniyorlar. Biz de çok mutluyuz onlarla beraber olmaktan" dedi.

Eğlenceli etkinlikler yaptıklarını anlatan Zehra Üçyol, "Biz Down sendromlu kişilerin bir farklılıklarının olmadığını biliyoruz ve onların da bizler gibi bireyler olduğunu biliyoruz. Onların okuluna gittik ve onlarla tanıştık. Onlarla etkinlikler gerçekleştirmiştik. Sonra da 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde onları okulumuza çağırdık ve onlarla burada etkinlik yapıyoruz. Onlarla olmak çok eğlenceli ve çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Rehberlik Öğretmeni Hatice Kübra Çelik ise "Proje Haypader Özel Eğitim Uygulama Okulu öğretmenlerinin bizi ziyarete gelmesiyle ortaya çıktı. Önce gönüllü öğrencilerimizden seçtiğimiz bir grup öğrenciyle okullarına gittik. Öğrencilerimiz çocukların dersine girdi ve bir yakınlaşma fırsatı buldular. Orada daha yakından tanıdıkta sonra bir farkındalık oluştu ve daha sonra okulumuza gelerek nasıl bir etkinlik yapabiliriz onu planladık. Ekiplere ayrıldık köşeler hazırladık. Gerçekten çok büyük çaba sarf ettiler. Çok eğlenceli bir etkinlik ortaya çıktı. Şu an hiçbir öğrencimiz buradan ayrılmak istemiyor. Öğrencilerimiz çok mutlu oldular" dedi.