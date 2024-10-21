Ölümünün ardından FETÖ'nün doğduğu köyde sessizlik hakim
FETÖ liderinin ölümünün ardından doğduğu mahallede
ERZURUM - Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün ardından, doğduğu eski ismi Korucuk olan sonradan Şehit Burak Karakoç adını alan mahallede sessizlik hakim.
Son Dakika › Genel › FETÖ Lideri Fetullah Gülen'in Ölümü Sonrası Doğduğu Köyde Sessizlik - Son Dakika
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