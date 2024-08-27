Fikriye Nine 72 yaşında köyüne muhtar oldu - Son Dakika
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Fikriye Nine 72 yaşında köyüne muhtar oldu

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Oltu'nun İpekçayır köyünde 72 yaşındaki Fikriye Yavuz, muhtar olarak göreve başladı. Yavuz, köyün sorunlarını çözmek için söz verdi.

27.08.2024 09:41  Güncelleme: 09:55
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Fikriye Nine 72 yaşında köyüne muhtar oldu

ERZURUM - Oltu'nun İpekçayır köyü, yeni muhtarı 72 yaşındaki Fikriye Yavuz ile umut dolu bir döneme adım atıyor.

31 Mart yerel seçimlerinde eşit oy alan muhtar adayları arasından kura ile seçilen Şaban Yavuz'un vefatının ardından, birinci aza olarak muhtarlığa getirilen Fikriye Yavuz, köyün fırın, içme suyu ve yol sorunlarını çözme sözü verdi.

Köy sakinleri, Fikriye Yavuz'un muhtarlığından memnun olduklarını ve köydeki sorunların çözüleceğine inandıklarını ifade ettiler.

Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi ve ekibi, köydeki sorunları yerinde inceleyip çözüm üretme sözü verdiler.

Oltu'nun İpekçayır köyü, artık Fikriye Yavuz Nineden soruluyor Oltu'nun İpekçayır köyünde 31 mart yerel seçimlerinde mahalle muhtarlığına iki muhtar adayı vardı, 12 seçmeni olan mahallenin seçim sonrası iki muhtar adayı da 6 şar oy aldılar daha sonra Seçim Kurulu Şaban Yavuz ile Hasan Yavuz arasında kura çekti. Kura sonucu seçim kurulu Şaban Yavuz'a teslim etti, aradan kısa bir süre geçti Şaban Yavuz hastalanarak vefat edince boşalan muhtarlığa köy heyetinde olan 72 yaşındaki Fikriye Yavuza verildi.

Oltu İlçe Merkezine 29 km uzaklıktaki İpekçayır köyünde 8 hane yaşıyor Yeni Muhtar Fikriye Yavuzun Köyü ziyaretine giden Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, Oltu Belediye Başkan yardımcısı İsrafil Aslan ile Oltu AK Parti İlçe Başkanı Oğuz Yavuz köyde incelemelerde bulunurken Yeni muhtar köyüne yapılacak hizmetleri bir bir sıraladı Başkanlardan destek istedi.

Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi Muhtar Fikriye Yavuzun köyü için taleplerine kayıtsız kalmadı acil olarak Fırın, içme suyu ve köy yolunun genişletilmesini istedi Başkan Adem Çelebi, "Bugün İpekçayır köyünün sorunlarını yerinde inceleyip bunlarla ilgili çözüm üretmek adına köyümüzü ziyaret ettik hem de Oltu'muzda ilk ve tek olan bayan Muhtarımızı Fikriye teyzemizi ziyarete geldik Fikriye Teyzemiz muhtarlık seçimlerinde aza olarak yazıldı. Seçilen muhtarımız Allah rahmet eylesin seçildikten sonra rahmetli olunca Fikriye teyzemiz birinci aza olarak muhtar olarak atandı. Şuan muhtarlık görevine devam ediyor. Biz de Fikriye teyzemizden İpekçayır köyünün sorunlarını dinledik ilk aşamada yapılması gerekenleri teyit ettik inşallah en kısa sürede gerekeni yaparak Fikriye teyzemizin muhtarlık görevinde başarılı olmasını sağlayacağız" dedi.

Diğer muhtar adayı Fikriye Yavuz'un oğlu Hasan Yavuz, "Amcam Şaban yavuz ile birlikte seçime girdik oylarımız eşit çıkınca seçim kurulu kura ile amcama muhtarlığı verdi daha sonra amcam hastalandı vefat etti aza olan annem Fikriye Yavuz'a muhtarlık verildi, ben muhtar adayı oldum kazanamadım ama annem birinci aza olduğu için muhtar oldu, ben bundan sonra anneme destek olacağım" dedi.

Köy sakinleri ise Fikriye Yavuz'un muhtar olmasından mutlu olduklarını dile getirdiler.

Kaynak: İHA

Oltu, Genel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Fikriye Nine 72 yaşında köyüne muhtar oldu - Son Dakika

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