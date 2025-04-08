Fren yerine gaza basınca araç su kanalına uçtu: 2 yaralı

HATAY - Hatay'da kadın sürücüsünün fren yerine gaza basması üzerine su kanalına uçan araçtaki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Payas ilçesi Karbeyaz Mahallesi'nde yaşandı.Kadın sürücüsünün fren yerine gaza bastığı CİTROEN marka 06 LH 841 plakalı hafif ticari araç, bariyeri kırarak su kanalına açtı. Aracın sürücüsü N.T. ve araçta bulunan M.G. itfaiye ekipleri tarafından hasar gören araçtan kurtarıldı. Yaralı şahıslar itfaiye ekipleri tarafından su kanalından kurtarılarak hastaneye sevk edildi. Şahısların Dörtyol Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı öğrenildi.