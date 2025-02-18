Galericiler Hurda Araç Teşviki İstiyor - Son Dakika
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Galericiler Hurda Araç Teşviki İstiyor

Ahmet Yurtlu, hurda araç teşviğinin otomotiv sektörüne hareket getireceğini vurguladı.

18.02.2025 17:33
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Galericiler 'hurda araç teşviki' istiyor

Galerici Ahmet Yurtlu:

"Otomotiv sektörüne hareket getirecektir"

KAYSERİ - Galerici Ahmet Yurtlu; hurda araç teşvikinin çıkması durumunda otomotiv sektöründe hareketlilik olacağını söyledi.

Galerici Ahmet Yurtlu; gündemde olan hurda araç teşviki ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yurtlu; " Türkiye'de 30 milyon civarında araç sayısı var. Bunun da çok ciddi bir kısmı hurdaya çıkması gereken araçlardan oluşuyor. Bu araçlarda trafikte ciddi bir sorun oluşturuyor. Bunu tespit ederek bu konuda çalışılma yapılması lazım. Bunun devlete getireceği bir takım külfetlerde var. Mali olarak vergiden vazgeçmek geçilen bu süreçte gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hurda araç teşviki ile ilgili şuan için gündemde bir takım söylentiler var ama yerli araçlar için düşünülüyor. Bu da bize mantıklı geliyor. Çünkü dövizi dışarı çıkarmama adına Türkiye'de üretim yapılan araçlarda bu teşvik yapılırsa daha iyi olacağını düşünüyoruz. Bu teşvik piyasayı canlandıracaktır. Hükümetin mali olarak doğru hesaplaması lazım. Çünkü enflasyonu da tetikleyecek bir durumu olacaktır. Otomotiv sektörüne de hareket getirecektir. Daha önce böyle bir hafızamız var. Öncesinde yaşadığımız tecrübeyi değerlendirdiğimiz zaman bizim bunu ranta çevirmeden yapmamız gerekiyor. Vatandaşın bunu reel manada istifade edeceği şekilde yapması lazım. Yoksa ranta dönüşüyor ve anlam ifade etmiyor" ifadelerini kullandı.

Sahada da bununla ilgili çalışma yapılması gerektiğini kaydeden Yurtlu; "Sahadan bir takım çalışmaların yapılması lazım. Ruhsatı 6 ay üzerinde olan araçlardan başlanabilir. 25 yaşın üzerindeki araçları ilgilendiren bir süreç olacak. Yasayı çıkarma konusunda acele edilmemesini istiyoruz. Daha önce insanlar gidip hurda araçları topladılar. Bundan dolayı hurda araçların fiyatları arttı. Piyasada farklı dengesizlikler oluşturdu. 2-3 aylık ciddi bir çalışmanın ardından yapılması lazım" dedi.

"Şuanda bir çalışma yok"

Şuan için hurda araç teşviki ile ilgili bir çalışma yapılmadığının altını çizen Galerici Yurtlu, vatandaşlara da uyarılarda bulunarak; "Şuanda yapılan bir çalışma yok. Sadece piyasada dönen dedikodular var. İnsanlar kendi menfaatine yönlendirecek şekilde olayı speküle ediyorlar. Hurda indirimi geleceği zaman 300-500 bin TL arasında fiyatlar düşecek diye söylentiler var. Bunların hepsi asılsız. Çünkü netleşmiş bir şey yok. Mecliste ortaya konulmuş bir rapor yok. Vatandaşların buna itibar etmemesi lazım" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Ahmet Yurtlu, Otomobil, Politika, Ekonomi, Türkiye, Çevre, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Galericiler Hurda Araç Teşviki İstiyor - Son Dakika

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