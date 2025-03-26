Gaziantep'te Bayram Hazırlıkları Başladı - Son Dakika
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Gaziantep'te Bayram Hazırlıkları Başladı

Baklavacılar, Ramazan Bayramı öncesi yoğun mesai ile üretimini iki katına çıkardı.

26.03.2025 13:23
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Gaziantep'te baklavacıların yoğun bayram mesaisi başladı

Siparişler arttı, üretim iki katına çıktı

GAZİANTEP - Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Gaziantep'te baklava ustalarının yoğun mesaisi başladı. Türkiye'nin baklava başkenti olarak bilinen şehirde, tatlı ustaları gece gündüz çalışarak siparişlere yetişmeye çalışıyor.

Ramazan Bayramına sayılı günler kala Gaziantep'te baklava ustalarının yoğun mesaisi başladı. Bayram döneminde artan talebe karşılık verebilmek için üretimi iki katına çıkaran baklavacılar, fıstıklı baklavadan şöbiyete kadar birçok çeşidi müşterilerine sunuyor. Tatlı ustaları, kaliteyi koruyarak en iyi baklavayı üretmek için hummalı bir çalışma yürütüyor. Hamido Baklavaları İşletme Müdürü Behzat Bozkurt, "Bayrama sayılı günler kala yoğunlaştık. Şu an iki vardiya halinde çalışıyoruz. Üretimimiz neredeyse iki katına çıktı" dedi.

"Şu an iki vardiya halinde çalışıyoruz. Üretimimiz iki katına çıktı"

Bayram dolayısıyla üretimi iki katına çıkardıklarını belirten Hamido Baklavaları İşletme Müdürü Behzat Bozkurt, "Ramazan bayramına sayılı günler kala Türkiye'nin dört bir yanından ve dünyada birçok ülkeden siparişlerimiz gelmeye başladı. Gaziantep baklavası bayramların vazgeçilmezi. Tatlı ihtiyacımız, tatlı sevgimiz bayramlarda daha da fazlasıyla artıyor. Bu nedenle üretimimizi arttırdık. Şu an yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyoruz. Bayrama sayılı günler kala yoğunlaştık. Şu an iki vardiya halinde çalışıyoruz. Üretimimiz neredeyse iki katına çıktı. Bayram yaklaştıkça bunun daha da artacağını düşünüyoruz" dedi.

"Baklava alırken fiyatına değil kalitesine bakılıyor"

Gaziantepli vatandaşların baklava alırken fiyatına değil damakta bıraktığı tada dikkat ettiğini aktaran Bozkurt, "Şuan tabii ekonomik sebeplerden ötürü önceki yıllara göre siparişlerimizde biraz düşüklük oluyor. Ancak yerli Gaziantep halkı özellikle baklava alırken fiyatına değil kalitesine bakıyor. Gerçek baklava sever zaten baklavanın fiyatına değil kalitesine bakar. Damak asla yanılmaz. Hiç kimse bir malı çalmadan daha ucuza satamaz. Şu an fıstıklı baklavanın kilosu bizde bin 200 TL ama piyasada 400 liraya, 500 liraya, 600 liraya baklava satanlar da var. Yalnız bu baklava Gaziantep baklavası değil. Eğer gerçek Gaziantep baklavası tatmak istiyorsanız, almayı düşünüyorsanız kesinlikle bin liranın üzerinde fiyatı kabul etmeniz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Baklava damağa hitap edecek"

Baklava alırken vatandaşların dikkat etmesi gerekenleri belirten Bozkurt, önemli olduğunu düşündüğü 3 unsura değindi. Behzat Bozkurt, "Öncelikle baklavanın göze hitap etmesi gerekiyor. Önce gözümüzle baklavayı bir beğeneceğiz. Onun dışında baklava damağa hitap edecek. Baklava yerken sadeyağın lezzeti, midemizi yakmamasına dikkat edeceğiz. İçerisindeki fıstığı özellikle dikkatle inceleyeceğiz. Baklavayı oluşturan zaten 3 temel unsur var. Fıstık, sadeyağ ve ustalık. Bu üçünün bir araya gelmesiyle ortaya bir sanat eseri çıkıyor. Baklava severler de buna çok dikkat ediyor diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Dünyanın dört bir yanından baklavaya talep var"

Baklavanın dünyanın dört bir yanından talep gördüğünü de söyleyen Bozkurt, "Ramazan Bayramı'nda tabii ki dünyanın dört bir yandan da bize baklava talepleri artıyor. Dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan Türkler, yoğun şekilde talep gösteriyor bu dönemde. Nasıl Türkiye'de baklava bayramların vazgeçilmezi ise dünyada da Türkler tarafından en çok tercih edilen tatlı olarak yerini alıyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Gaziantep'te Bayram Hazırlıkları Başladı - Son Dakika

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