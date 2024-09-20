Gaziler Günü'nde anlam dolu mesaj

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Gaziler Derneği Başkanı: "Varoluş mücadelesinin şifresi 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' deyişinde saklıdır"

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen çelenk sunma töreninde Tekirdağ Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ali Rıza Açıkgöz, "Aziz milletimizin asırlardır Anadolu toprakları üzerinde verdiği varoluş mücadelesinin şifresi 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' deyişinde saklıdır" dedi.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Tekirdağ Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Muharip Gaziler Derneği başta olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu. Tören alanında gaziler, protokol üyeleri ve vatandaşlar bir araya gelerek, Gaziler Günü'nün anlam ve önemine vurgu yaptı.

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yapılan bu törenin ardından, Tekirdağ Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ali Rıza Açıkgöz bir konuşma yaptı. Açıkgöz, "19 Eylül Gaziler günümüz, gazilerimiz için bir şeref günüdür. Üzerinde yaşadığımız toprakların bizler için vatana dönüşmesi, bayrağımızın özgürce dalgalanması şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakarlıklarının eseridir. Milletimiz, tarihin her döneminde hür yaşamayı, bağımsızlık ve istiklalini canı pahasına korumayı, bu uğurda şehit ve gazi olmayı büyük bir onur saymıştır. Aziz milletimizin asırlardır Anadolu toprakları üzerinde verdiği varoluş mücadelesinin şifresi, 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' deyişinde saklıdır" dedi.

Törene, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Garnizon Komutanı Ahmet Uğurlu, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören sonrası gaziler onuruna bir yemek düzenlendi.

HLD-