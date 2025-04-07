GEA Ekibi Mynmar'dan Döndü - Son Dakika
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GEA Ekibi Mynmar'dan Döndü

Mynmar'da deprem sonrası enkazdan 2 kişiyi kurtaran GEA ekibi yurda geri döndü.

07.04.2025 20:58
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Mynmar'da enkaz altından 2 kişiyi kurtaran GEA ekibi yurda döndü

İSTANBUL - Mynmar'da meydana gelen depremde yıkılan bir otelin enkazından 2 kişiyi sağ olarak çıkaran arama kurtarma ekibi GEA çalışmalarını tamamlayarak yurda döndü.

Mynmar'da 28 Mart tarihinde meydana gelen depremin ardından yapılan ulusal çağrı üzerine GEA Türk arama kurtarma ekibi yola çıkmıştı. Bangkok üzerinden Mynmar başkenti Nepido'ya ulaşan ekip, Aye Chan Tar oteli enkazında arama kurtarma çalışmalarına başlamıştı. Yapılan çalışmaların sonucunda, depremin 5'inci gününde 26 yaşındaki otel çalışanını enkazdan sağ olarak kurtarılırken, 6'ıncı gününde ise 1 kişi daha 121 saat sonra enkazdan çıkarılmıştı. Bölgede arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra ekip, insani yardım paketlerinin dağıttı ve çocuklarla oyunlar oynadı. Mynmar'da çalışmalarını tamamlayan GEA arama kurtarma ekibi yurda döndü.

2 kişiyi enkaz altından kurtardı

Mynmar'da yapılan arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi veren takım lideri Ali Onur Günçel, "GEA arama kurtarma derneği olarak AFAD'ın izniyle büyükelçiliğimizin himayesinde Mynmar'da bulunduk. Arama kurtarma çalışmalarına destek vermeye bir de el olmaya gayret ettik. Oradaki itfaiye teşkilatının görevlendirmesiyle birlikte yaptığımız ortak çalışmayla etkin bir arama kurtarma operasyonu gerçekleştirdik. Depremin 5 ve 6'ıncı gününde olmak üzere iki kazazedeyi kurtardık" dedi.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, 3-sayfa, Sağlık, Deprem, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel GEA Ekibi Mynmar'dan Döndü - Son Dakika

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