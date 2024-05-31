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Geleceğin hafızları kep attı

Kayseri'de Kur'an Kurslarında eğitim gören 2 bin 653 öğrenci için düzenlenen yılsonu şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

31.05.2024 00:24
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Geleceğin hafızları kep attı

Kayseri'de Kur'an Kurslarında eğitim gören 2 bin 653 öğrenci için yılsonu şenliği yapıldı

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki Kur'an Kurslarında eğitim gören 2 bin 653 öğrenci için düzenlenen yılsonu şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

İlçe Müftülüğüne bağlı 4-6 Yaş Kur'an Kurslarında eğitim alan 2 bin 653 öğrencinin katılımı ile yılsonu kapanış şenliği yapıldı. Kadir Has Kongre Merkezi açık alanında gerçekleştirilen şenlikte, minik Kur'an kursu öğrencileri şiirler, ilahiler, semazen gösterileri ile katılımcılara unutulmaz bir gün yaşattı. Şenlikte davetliler "Fetih Gününde Geleceğin 2 bin 653 Fatihleriyle" yazılı afiş ile karşılanırken; İstanbul'un fethi için düzenlenen gösteride, miniklerin heyecanı ve coşkusu objektiflere yansıdı. Öğrencilerin gerçekleştirdiği Kur'an-Kerim tilaveti ile devam eden programda; mehter takımı da sahne aldı.

Kocasinan İlçe Müftüsü Halil Uzun, "4-6 Yaş Kur'an kurslarımız maneviyatı sağlam nesillerin yetişmesinde büyük rol oynuyor. Bu çalışmalarımız her sene daha da artarak devam edecek. Ben öğrencilerimize, ailelerine, emeği geçen öğreticilerimize, Kocasinan Belediye Başkanımıza ve çalışanlarına gönülden teşekkür ediyor, kurslarını bitiren yavrularımıza Rabbimden başarı dolu bir ömür niyaz ediyorum. 2 bin 653 öğrencimiz bugün yılsonu bitiş merasimini gerçekleştirdi. Bugün aslında çok önemli bir gündür. 29 Mayıs İstanbul'un Fethi'nin yıl dönemi. Fetih Günü'nde Fatihlerin geçişini yaptık. Fatihleri mezun ettik. İnşallah büyüdüklerinde bu yavrularımız milletimize devletimize ve Ümmet'i Muhammed'e hayırlı evlatlar olacaktır. Tüm öğrencilerimiz bu seneki eğitimlerini çok verimli geçirdiler. Bu vesile ile yöneticilerimize, öğreticilerimize, anne ve babalara ve tabi ki minik yavrularımıza çok teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun" dedi.

İsrail'in Filistin'e uyguladığı katliama da değinen Uzun; "Ümmet'in uyanması gerekir. Gönül coğrafyası dediğimiz başta İslam'ı Alem olmak üzere, Filistin için gerekeni yapmalıdır. İsrail artık hangi dilden anlıyorsa o yapılmalıdır. Eğer füzeden anlıyorsa füze, askerden anlıyorsa asker, yani ne gerekiyorsa karşılamak vermenin zamanı geldiğine inanıyorum. Oradaki insanlar gerçekten çok zor durumda. Katliamlar devam ediyor. Gayrimüslim dediğimiz halk sokaklarda yürüyorsa başta Müslüman ülkeleri olmak üzere bizim Türkiye olarak verdiğimiz desteğin arkasında bizlerde varız demeleri gerekiyor. O yüzden ümmetin uyanması gerekir. Filistinli kardeşlerimize yardım zamanı geldi de geçiyor diye düşünüyorum'" ifadelerini kullandı.

Şenliğin ardından minikler alana kurulan seyyar oyun parklarında doyasıya oynamanın da mutluluğunu yaşadı. Programa; Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, İŞKUR İl Müdürü Ayşe Ak, İl Müftü Vekili Cabir Çelik, Kayseri İl Müftü Yardımcısı Aysel Hacıömeroğlu, Kocasinan İlçe Müftüsü Halil Uzun, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın katıldı.

Kaynak: İHA

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