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Geleneksel Türk Okçuluğu sporcuları, geleneksel kıyafetleriyle Gümüşhane'de yarıştı

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de Geleneksel Türk Okçuluğu Grup Müsabakaları kapsamında 350'ye yakın öğrenci geleneksel kıyafetlerle kıyasıya yarıştı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından okul sporları kapsamında Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu ve Gümüşhane Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen Geleneksel Türk Okçuluğu Grup Müsabakaları Gümüşhane Yenişehir Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Müsabakalara erkek ve kız sporcular olmak üzere küçükler, yıldızlar ve gençler kategorisinde 13 ilden toplamda 350'ye yakın öğrenci katıldı. Geleneksel Türk Okçuluğu'nu tanıtmak ve ilgiyi artırmak amacıyla düzenlenen müsabakalarda, sporcular geleneksel kıyafetleriyle birlikte farklı kategorilerde kıyasıya mücadele etti.

"Ata sporumuzu sevdirdiğimiz için mutluyuz"

Müsabakalarda geleneksel yöntemler ve kıyafetlere özellikle dikkat edildiğini söyleyen Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu Hakemi Özlem Usluer, "Geleneksel Türk okçuluğu bölgesel elemeleri için buradayız. Burada kazanacak öğrencilerimiz Mersin'deki Türkiye finaline katılacaklar. Dönemsel olarak Türk kültüründe ve tarihinde yeri olan kıyafetler seçildi. Bizim zaten modern okçuluktan farkımız bunu geleneksel olarak yapmamız. Ata sporumuz, mutluyuz ve gururluyuz. Artık geleneksel okçuluğa ilgi çok fazla, gençlerimiz severek yapıyor ve talep sürekli artıyor, mutluyuz" dedi.

"Yarışma için çok çalıştık"

Malatya'dan müsabakalar için Gümüşhane'ye gelen Geleneksel Türk Okçuluğu sporcusu Özge Karaaslan (13),"Bu yarışma için çok çalıştık baya heyecanlandım, yaptım mı bilemiyorum sonuçlar gelince göreceğiz. Benim ailemde okçuluğa bir merak var onlarla birlikte ben de başladım. Rakiplerim çok iyi ben zaten yeni başladım ilk defa yarışmaya katılıyorum. İyi attığımı düşünüyorum" diye konuştu.

Öte yandan Geleneksel Türk Okçuluğu Grup Müsabakaları Gümüşhane etabı yarın gerçekleşecek müsabakaların ardından sona erecek.

(UA-RE-ÖS-Y)